По их данным, то, что нападающий Дзюба не будет вызван на сборы национальной команды РФ, которые состоятся в ноябре, собеседники решили вместе.

Один из источников уточнил журналистам, что Черчесов выразил поддержку форварду Дзюбе.

Как передавало ИА REGNUM, 8 ноября главный тренер российской сборной Станислав Черчесов сообщил, что нападающий Артем Дзюба не будет вызван на сборы сборной РФ, которые состоятся в ноябре. Причина — видеозапись скандального содержания, ранее появившаяся в интернете.