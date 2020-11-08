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Уфа
1 2
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Химки
0 2
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2 из 2
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Фрайбург
2 4
Байер Байер
Герта
Герта
1 1
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3 из 4
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Астон Вилла
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Манчестер Юнайтед
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Лидс Юнайтед
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Лестер Сити Лестер Сити
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Российская Премьер-лига

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Испанская Примера

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Эльче
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Сельта Сельта
6 ноября

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1 из 1
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Вердер
Вердер
1 1
Кёльн Кёльн
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2 из 2
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Саутгемптон
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Ахмат Ахмат
7 ноября

Испанская Примера

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Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
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Английская Премьер-лига

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8 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
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Химки
Химки
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Рубин Рубин
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ЦСКА
16:30
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Динамо М
Динамо М
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3 из 5
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Реал Сосьедад
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Алавес Алавес
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3 из 4
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Вест Бромвич Альбион
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Лестер Сити
17:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
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Манчестер Сити
19:30
Ливерпуль Ливерпуль

​Стало известно, как скандальное видео с Дзюбой попало в сеть 

Евро-футбол.Ру и ещё 3 40 минут назад
В субботу вечером в сети появилось видео, на котором нападающий «Зенита» Артём Дзюба занимается самоудовлетворением. Из-за этой ситуации Дзюбу даже не стали вызывать в сборную России на ноябрьские матчи, чтобы не оказывать давление на игрока и команду.
Как сообщает Telegram-канал Baza, Дзюба был готов к появлению этого видео. Несколько недель назад телефон футболиста был взломан. Артём почистил телефон, но злоумышленники успели скачать содержимое.
Отмечается, что никто никаких требований Дзюбе не выдвигал.
Дзюба выведен из состава сборной России
Добавим, что в воскресенье вечером «Зенит» проведёт матч четырнадцатого тура чемпионата России против «Краснодара».
Евро-футбол.Ру: последние новости
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Футбол , Видео , Артем Дзюба , Зенит , СБОРНАЯ РОССИИ
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