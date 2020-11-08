В субботу вечером в сети появилось видео, на котором нападающий «Зенита» Артём Дзюба занимается самоудовлетворением. Из-за этой ситуации Дзюбу даже не стали вызывать в сборную России на ноябрьские матчи, чтобы не оказывать давление на игрока и команду.

Как сообщает Telegram-канал Baza, Дзюба был готов к появлению этого видео. Несколько недель назад телефон футболиста был взломан. Артём почистил телефон, но злоумышленники успели скачать содержимое.

Отмечается, что никто никаких требований Дзюбе не выдвигал.