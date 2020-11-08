ЦСКА обыграл «Ростов» и сохранил лидерство в РПЛ 

ЦСКА на своем поле обыграл «Ростов» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победа позволила ЦСКА набрать 31 очко и остаться лидером РПЛ. В активе «Ростова» 23 очка, клуб занимает шестое место.

В следующем туре ЦСКА 22 ноября на своем поле примет «Сочи». «Ростов» в тот же день на выезде сыграет с «Рубином».