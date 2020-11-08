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«Пусть он дрочит как он хочет, только в форме „Спартака“. Дзюбу унижали фанаты, но он принес „Зениту“ победу 

Sport24 16 часов назад
Безумный день Дзюбы: униженный победитель
Фото: fc-zenit.ru
С точки зрения футбола для «Зенита» матч против «Краснодара» случился очень вовремя. Соперник измотан: перелет Севилья — Краснодар — Санкт-Петербург не мог не дать о себе знать. Соперник деморализован: выигрывая 2:0, проиграть 2:3 всегда обидно. Соперник ослаблен: некоторые лидеры «Краснодара» до сих пор травмированы.
И все бы хорошо, если бы не главная нефутбольная новость этой недели — слитое видео Артема Дзюбы и последующая отмена его вызова в сборную России. В итоге все ждали, как отреагирует «Зенит». И вообще выйдет ли Дзюба в стартовом составе. Вышел. Но без капитанской повязки, которая как минимум на один матч перешла Деяну Ловрену. А главный тренер команды Сергей Семак отреагировал, как обычно, политкорректно.

«Разговор был сегодня. Настрой рабочий. Не собираюсь копаться в личной жизни. Она не имеет отношения к матчу», — сказал коуч во флеш-интервью перед началом встречи.

Зато реакция от болельщиков была более резкой. На объявлении составов форвард стал единственным, кого встретили свистом.
Затем на трибуне появился баннер.
Sport24
И, конечно, песни. Почти весь первый фанатский вираж посвящал свой репертуар Дзюбе. Иногда случалась импровизация. Например, когда в ворота «Зенита» был назначен пенальти, болельщики затянули «игра рукой, игра рукой!»
На последних секундах первого тайма право на пенальти получил уже «Зенит». К мячу подошли Дзюба и Ловрен. Но пробить в итоге решил Артем. Перед разбегом был свист. После сейва Сафонова — одобрение.
Но главным «хитом» трибун первых 45 минут была песня:
«Оле-ола, история проста:
Пусть он дрочит как он хочет,
Только в форме «Спартака».
Но подобное отношение трибун, кажется, не деморализовало Дзюбу, а наоборот завело. После перерыва давление трибун превратилось в поддержку. А сам Дзюба вышел на поле заряженным и уже в стартовые пять минут мог забить дважды. Но в первом случае катящийся в пустые ворота мяч вынесли защитники «Краснодара», а во втором после удара головой мяч немного разминулся с воротами.
До 55-й минуты «Зенит» не давал сопернику выйти со своей половины поля. Но забить не удалось. Затем в штрафной «Краснодара» завалили Оздоева. Работавший в поле Москалев фол не свистнул, VAR тоже промолчал.
И на этом запал хозяев немного спал, краснодарцы отодвинули игру от своих ворот. И когда казалось, что все находится под контролем гостей, Кузяев точным ударом в дальний угол счет сравнял.
После гола одни давили, вторые старались спасти результат. Все как несколько дней назад в Севилье. И итог для «быков» получился таким же. Причем отличился как раз Дзюба.
Более идеального завершения всей этой истории придумать было невозможно.
А на последних секундах счет стал 3:1 в пользу «Зенита». Одну из многочисленных контратак завершил Алексей Сутормин.
«Зенит» остался на втором месте в турнирной таблице по итогам тура. «Краснодар» занимает 10-е место после 14 игровых дней. До зоны еврокубков — 12 очков, до зоны переходных матчей — 11. В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с «Ахматом», а «Краснодар» отправится в гости к «Химкам».
Видео дня. «Арсенал» проиграл «Астон Вилле»
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Источник: «Телефон Дзюбы взломали несколько недель назад, никаких требований футболисту не выдвигали» Источник: «Телефон Дзюбы взломали несколько недель назад, никаких требований футболисту не выдвигали» 6 футболистов участвуют в тренировке сборной России 6 футболистов участвуют в тренировке сборной России «Могу винить только себя. Постараюсь не сломаться». Дзюба записал обращение после нового скандала с его участием «Могу винить только себя. Постараюсь не сломаться». Дзюба записал обращение после нового скандала с его участием
Комментарии 2
Футбол , Статьи , Алексей Сутормин , Сергей Семак , Спартак , Зенит , СБОРНАЯ РОССИИ
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