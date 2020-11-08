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Семак отреагировал на невызов Дзюбы в сборную 

Просто Про Спорт 1 час назад
Семак отреагировал на невызов Дзюбы в сборную
Фото: РИА Новости
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после волевой победы своей команды над «Краснодаром» в домашнем матче 14-го тура РПЛ отметил, что пауза Артема Дзюбы в играх за сборную пойдет ему впрок. Дзюба оказался в центре секс-скандала после публикации видео, где человек, похожий на него, занимается мастурбацией.
Как сообщает Sport24, Семак после победы над «Краснодаром» сказал, что для него все футболисты чисты как дети. Отворачиваться от своих детей нельзя, поэтому он поддержал Дзюбу. Что касается негативной реакции фанатов «Зенита», то, по мнению главного тренера, Дзюба должен вернуть доверие, выполняя качественную работу на поле.
То, что главный тренер сборной Станислав Черчесов передумал вызывать Дзюбу в сборную — плюс для «Зенита», считает Семак. Артем сможет отдохнуть и набраться сил, выполняя индивидуальную работу.
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Футбол , Станислав Черчесов , Сергей Семак , Зенит
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