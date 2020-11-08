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«Могу винить только себя. Постараюсь не сломаться». Дзюба записал обращение после нового скандала с его участием 

Sport24 1 час назад
Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба записал видеообращение после нового скандала с его участием.

«Всех с очень важной победой. Самый непростой матч в моей карьере. Как в аду побывал. Даже не сдержал эмоций в машине на обратном пути.

Я не идеален, как и любой человек. Допускаю ошибки. Все мы грешные, к сожалению. Я во многом сам виноват в этом, наверное. Могу винить только себя. В такие мгновения, когда практически все от тебя отворачиваются, я безумно благодарен тем, кто поддержал меня в трудную минуту. Близкие, родные, семья, друзья. И на стадионе были люди, которые безумно ликовали. Я вам очень благодарен. Никогда этого не забуду.

Мой путь непростой. Что бы дальше ни было, я благодарен вам. Я не идеален и никогда на это не уповал. Надеюсь, что смогу прожить достойно свою жизнь и буду хорошим человеком, как бы иногда ни ошибался и ни оступался.

Стараюсь максимально сдерживаться, чтобы не быть тряпкой или показушником. Спасибо команде. Ребята сплотились и поддержали. Мы показали, что мы действительно команда. Благодарю всех. В том числе судьбу за уроки, которые болезненные и жестокие для меня, но где-то я сам виноват. Всем добра. Я постараюсь не сломаться. Но сегодня было очень тяжело», — сказал Дзюба на видео, которое опубликовал в инстаграме.

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Футбол , Видео , Артем Дзюба , Зенит , СБОРНАЯ РОССИИ
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