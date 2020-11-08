Автобус с игроками «Локомотива» попал в ДТП 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Первый хит эпохи перестройки
Первый хит эпохи перестройки Смотреть ⟶
Матч-центр
2 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
2 0
Вальядолид Вальядолид
2 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
1 3
Унион Унион
2 ноября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Фулхэм
Фулхэм
2 0
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
1 4
Лестер Сити Лестер Сити
6 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Сочи
Сочи
1 1
Уфа Уфа
6 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Эльче
Эльче
1 1
Сельта Сельта
6 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вердер
Вердер
1 1
Кёльн Кёльн
6 ноября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
0 0
Бёрнли Бёрнли
Саутгемптон
Саутгемптон
2 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
7 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Урал
Урал
2 2
Спартак М Спартак М
Арсенал
Арсенал
1 1
Ротор Ротор
Тамбов
Тамбов
0 1
Ахмат Ахмат
7 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Уэска
Уэска
1 1
Эйбар Эйбар
Барселона
Барселона
5 2
Бетис Бетис
Севилья
Севилья
1 0
Осасуна Осасуна
7 ноября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
3 0
Фрайбург Фрайбург
Майнц
Майнц
2 2
Шальке-04 Шальке-04
Аугсбург
Аугсбург
0 3
Герта Герта
7 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Эвертон
Эвертон
1 3
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
4 1
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Челси
Челси
4 1
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
8 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Химки
Химки
2 0
Рубин Рубин
ЦСКА
ЦСКА
2 0
Ростов Ростов
Динамо М
Динамо М
5 1
Локомотив М Локомотив М
8 ноября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Хетафе
Хетафе
1 3
Вильярреал Вильярреал
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
2 0
Гранада Гранада
Валенсия
Валенсия
2 1
Реал Мадрид Реал Мадрид
8 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
2 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
Байер
Байер
4 3
Боруссия М Боруссия М
8 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
0 1
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Лестер Сити
Лестер Сити
1 0
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Арсенал
Арсенал
0 3
Астон Вилла Астон Вилла

Автобус с игроками «Локомотива» попал в ДТП 

Спорт день за днем 58 минут назад
Автобус с игроками «Локомотива» попал в ДТП
Фото: ФК «Локомотив»
Клубный автобус «Локомотива», в котором ехали игроки клуба с матча против «Динамо», попал в ДТП. Об этом сообщает телеграм-канал «Фалькао не приехал».
По информации источника, это было лишь небольшое столкновение с легковой машиной. Никто из футболистов не пострадал. Игрокам пришлось разъезжаться на такси.
Сегодня в рамках 14-го тура чемпионата России «Локомотив» и «Динамо» провели матч на «ВТБ-Арене». Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу бело-голубых.
Для «Локомотива» это поражение стало третьим кряду в чемпионате России, «Динамо» же выигрывает в третьем матче подряд под руководством Сандро Шварца.
В результате победы «Динамо» укрепил свои позиции на четвертом месте в чемпионате России. На счету команды Сандро Шварца 26 очков. «Локомотив» остался на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе красно-зеленых 21 очко.
В следующем туре бело-голубые сыграют в гостях со «Спартаком», а железнодорожники дома с «Арсеналом». Обе встречи пройдут 21 ноября в 19.00 по московскому времени.
Видео дня. «Челси» обыграл «Шеффилд Юнайтед»
Спорт день за днем: последние новости
Дзюба ждал появления скандального видео в сети Дзюба ждал появления скандального видео в сети Шок! Дзюба не сыграет за сборную России до 2021 года Шок! Дзюба не сыграет за сборную России до 2021 года Миранчук спас «Аталанту» от поражения в матче с «Интером» Миранчук спас «Аталанту» от поражения в матче с «Интером»
Комментарии
Футбол , Сандро Шварц , Спартак , Локомотив , Динамо
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
00:13
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Сердце остановилось прямо на вокзале»
00:52
«Сердце остановилось прямо на вокзале»
Футбол Статьи
«Я увел у вас жену, но она этого хотела»
01:59
«Я увел у вас жену, но она этого хотела»
Около спорта
Дело принципа: Москва бросит вызов Загребу
00:30
Дело принципа: Москва бросит вызов Загребу
Футбол
Миссия невыполнима-2
00:30
Миссия невыполнима-2
Футбол
Миссия невыполнима
00:30
Миссия невыполнима
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение