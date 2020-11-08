Автобус с игроками «Локомотива» попал в ДТП 

Клубный автобус «Локомотива» , в котором ехали игроки клуба с матча против «Динамо» , попал в ДТП. Об этом сообщает телеграм-канал «Фалькао не приехал».

По информации источника, это было лишь небольшое столкновение с легковой машиной. Никто из футболистов не пострадал. Игрокам пришлось разъезжаться на такси.

Сегодня в рамках 14-го тура чемпионата России «Локомотив» и «Динамо» провели матч на «ВТБ-Арене». Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу бело-голубых.

Для «Локомотива» это поражение стало третьим кряду в чемпионате России, «Динамо» же выигрывает в третьем матче подряд под руководством Сандро Шварца

В результате победы «Динамо» укрепил свои позиции на четвертом месте в чемпионате России. На счету команды Сандро Шварца 26 очков. «Локомотив» остался на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе красно-зеленых 21 очко.