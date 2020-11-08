Это'о попал в больницу после ДТП

Бывший футболист испанской "Барселоны" Самюэль Это'о был доставлен в больницу после того, как стал участником ДТП в Камеруне, сообщает goal.com.

Как отмечает портал, когда 39-летний камерунец возвращался со свадебной церемонии, в его автомобиль врезался автобус. Машина Это'о получила серьезные повреждения, он сам был доставлен в больницу, однако находится в стабильном состоянии.

Камерунец выигрывал Лигу чемпионов в составе "Барселоны" и "Интера", становился чемпионом Испании и Италии. Это'о является лучшим бомбардиром в истории сборной Камеруна (56 голов), в составе национальной команды он дважды выиграл Кубок африканских наций, завоевал золото Олимпийских игр. Также форвард четыре раза признавался лучшим футболистом Африки. В сентябре прошлого года он объявил о завершении карьеры.