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СМИ: экс-футболист «Барселоны» и «Анжи» Это'о попал в больницу после ДТП 

Спорт РИА Новости 42 минуты назад
Это'о попал в больницу после ДТП
Фото: РИА Новости
Бывший футболист испанской "Барселоны" Самюэль Это'о был доставлен в больницу после того, как стал участником ДТП в Камеруне, сообщает goal.com.
Как отмечает портал, когда 39-летний камерунец возвращался со свадебной церемонии, в его автомобиль врезался автобус. Машина Это'о получила серьезные повреждения, он сам был доставлен в больницу, однако находится в стабильном состоянии.
Это'о на клубном уровне выступал за испанские "Реал", "Барселону", "Мальорку", итальянские "Интер" и "Сампдорию", английские "Эвертон" и "Челси", турецкие "Антальяспор" и "Коньяспор", катарский "Катар СК", цвета махачкалинского "Анжи" защищал в 2011-2013 годах.
Камерунец выигрывал Лигу чемпионов в составе "Барселоны" и "Интера", становился чемпионом Испании и Италии. Это'о является лучшим бомбардиром в истории сборной Камеруна (56 голов), в составе национальной команды он дважды выиграл Кубок африканских наций, завоевал золото Олимпийских игр. Также форвард четыре раза признавался лучшим футболистом Африки. В сентябре прошлого года он объявил о завершении карьеры.
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