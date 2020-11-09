Пирло рассказал о травме Роналду

Португальский форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду травмировался в матче седьмого тура Серии А с римским «Лацио» (1:1).
«Роналду — ключевой игрок для любой команды, в которой он играет. К сожалению, у него была проблема с лодыжкой и Криштиану пришлось покинуть поле», — цитирует главного тренера «Ювентуса» Андреа Пирло DAZN.
В нынешнем сезоне Роналду провёл четыре матча в чемпионате Италии и забил шесть мячей.
Ранее сообщалось, что гол Роналду не помог«Ювентусу» обыграть «Лацио» в Серии А.