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«Ювентус» может продать Роналду летом 2021 года 

Газета.Ru и ещё 10 3 часа назад
«Ювентус» может продать Роналду
Фото: Газета.Ru
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может покинуть клуб летом 2021 года, сообщает Sport.es.
По информации источника, руководство команды рассматривает вариант продажи игрока. Отмечается, что итальянский клуб хочет выставить футболиста на трансфер из-за его высокой зарплаты. Форвард получает €31 млн за сезон, а его контракт рассчитан до лета 2022 года.
Роналду перешел в "Ювентус" из мадридского "Реала" в 2018 году. В нынешнем сезоне чемпионата Италии он принял участие в четырех матчах, в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу. Ранее Роналду опубликовал эмоциональное сообщение после упущенной победы "Ювентуса".
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Футбол , Криштиану Роналду , Реал
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