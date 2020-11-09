«Ювентус» может продать Роналду

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может покинуть клуб летом 2021 года, сообщает Sport.es.

По информации источника, руководство команды рассматривает вариант продажи игрока. Отмечается, что итальянский клуб хочет выставить футболиста на трансфер из-за его высокой зарплаты. Форвард получает €31 млн за сезон, а его контракт рассчитан до лета 2022 года.