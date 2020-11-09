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Бывший футболист «Барселоны» и «Анжи» попал в аварию 

News.ru и ещё 1 3 часа назад
Бывший футболист «Барселоны» и «Анжи» попал в аварию
Фото: Reuters
Камерунский футболист, бывший нападающий «Анжи», «Барселоны» и «Челси» Самюэль Это'О попал в автомобильную аварию у себя на родине. Об этом сообщает France Football.
Автомобиль с бывшем футболистом столкнулся с туристическим автобусом неподалёку от города Нконгсамба, когда Это′О возвращался с торжества.
Отмечается, что камерунец получил травму головы, но сообщил, что чувствует себя хорошо. Ему предстоит пройти дополнительное обследование в больнице.
Это'О выступал за «Барселону» с 2004 по 2009 год. За это время он забил 109 мячей в Ла Лиге, трижды стал чемпионом Испании, дважды — обладателем Кубка Лиги чемпионов. В составе «Анжи», где 39-летний камерунец выступал с 2011 по 2013 год, он забил 36 мячей в 73 матчах и стал бронзовым призёром чемпионата России (2013).
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