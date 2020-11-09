«Зенит» выступил с заявлением по Дзюбе

Медведев посчитал, что Дзюба попал в сложную ситуацию, и теперь ему предстоит показать характер, чтобы справиться с ней. Гендиректор добавил, что частная жизнь человека не должна становиться достоянием общественности и предметом для обсуждения.

В ответ Дзюба заявил , что не является идеальным человеком и допускает ошибки, в которых может винить только себя. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак посчитал, что каждый может совершить ошибку, и обещал поддерживать игрока.