ЦСКА рассказал о состоянии Марадишвили

Московский ЦСКА сообщил подробности состояния травмированных полузащитников Бактиера Зайнутдинова и Константина Марадишвили. Футболисты получили повреждения в матче 14-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:0).

Как сообщается на официальном сайте команды, Зайнутдинову диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Марадишвили получил повреждение мягких тканей правого бедра. Оба игрока не поедут в свои сборные, куда они были вызваны на ноябрьские матчи. Ранее сообщалось, что Зайнутдинов может пропустить матч с Черногорией из-за сотрясения.