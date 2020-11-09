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ЦСКА рассказал о состоянии травмированных Зайнутдинова и Марадишвили 

Газета.Ru и ещё 5 2 часа назад
ЦСКА рассказал о состоянии Марадишвили
Фото: ТАСС
Московский ЦСКА сообщил подробности состояния травмированных полузащитников Бактиера Зайнутдинова и Константина Марадишвили. Футболисты получили повреждения в матче 14-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:0).
Как сообщается на официальном сайте команды, Зайнутдинову диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
Марадишвили получил повреждение мягких тканей правого бедра. Оба игрока не поедут в свои сборные, куда они были вызваны на ноябрьские матчи. Ранее сообщалось, что Зайнутдинов может пропустить матч с Черногорией из-за сотрясения.
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