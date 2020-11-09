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Кризис не щадит: «Ювентус» готов избавиться от Роналду 

Газета.Ru 2 часа назад
Кризис не щадит: «Ювентус» избавится от Роналду?
Фото: Газета.Ru
Контракт Криштиану Роналду с "Ювентусом" действует до 2022 года, однако итальянский клуб не планирует продлевать соглашение с возрастным португальцем, сообщает Sport.es. Из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, "старая сеньора" постарается продать форварда уже будущим летом.
Как пишет авторитетное издание Sport.es, клуб не будет продлевать контракт с 35-летним португальским нападающим и следующим летом выставит его на продажу. Это случится за год до истечения срока соглашения с футболистом. Из-за пандемии COVID-19 «старой сеньоре» тяжело платить зарплату Роналду, которая составляет €31 млн в год. Продав игрока, туринцы хотят отбить хотя бы часть из €112 млн, которые они потратили летом 2018-го на покупку Криштиану Роналду мадридского «Реала».
В нынешнем сезоне-2020/21 итальянской Серии А Роналду за четыре матча забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу. Всего же за «Ювентус» капитан сборной Португалии отыграл 94 поединка (71 гол + 19 ассистов), став двукратным чемпионом Италии и обладателем национального Суперкубка.
Специализированный портал Transfermarkt.de оценивает стоимость португальца в €60 млн Не в последнюю очередь из-за финансовых проблем Криштиану пришлось покинуть и предыдущий клуб — правда, дело было в другом. Однозначно лучший игрок в истории «сливочных» отыграл в Мадриде девять сезонов на высочайшем уровне, завоевал 16 титулов, среди которых четыре трофея Лиги чемпионов (выигранные за последние пять лет) и два титула чемпиона Испании.
В качестве благодарности он просил руководство вступиться за него в деле о неуплате налогов: в конце мая 2018 года власти Испании потребовали от португальца €28 млн Однако звезде мирового футбола пришлось решать проблему в одиночку. Как итог, еще до завершения вопроса о неуплате налогов Роналду перешел в «Ювентус», а «Реал» даже не провел прощальный матч для спортсмена.

«Я считаю, что настало время открыть новый этап моей жизни. Именно поэтому я попросил клуб отпустить меня. Прошу всех болельщиков понять меня», — говорил тогда пятикратный обладатель «Золотого мяча», сразу отписавшись от аккаунтов мадридского клуба во всех соцсетях.

Что же касается своего будущего, то Криштиану не намерен сдавать позиции. С большой долей вероятности (если «Юве» действительно захочет указать Роналду на дверь) форвард не поедет за миллионами на Ближний Восток или в Китай, а устроится в одном из европейских грандов. Где, завершив путь игрока как на клубном, так и на международном уровне, попробует открыть для себя новую футбольную страницу.
«Я чувствовал давление с самого раннего возраста. Когда я перешел в «Реал», я был самым дорогим футболистом в истории. В «МЮ» я выиграл свой первый «Золотой мяч» в возрасте 23 лет, а люди уже тогда думали: «Посмотри-ка, этот парень заберется на вершину». Да, в последние 10-12 лет я постоянно чувствовал дополнительное давление. Думал ли я о том, чтобы стать тренером по окончании карьеры футболиста? Да, этого я не исключаю», — не так давно признавался Роналду в интервью журналу El Pais ICON.
«Золотая Маска» online: «Дети солнца»
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Футбол , Статьи , Криштиану Роналду , Реал
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