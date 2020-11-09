— Мы все давно находимся под цифровым колпаком. У нас у всех в руках смартфоны, которые пишут, о чем мы говорим и с кем. Другая проблема, о которой нужно говорить — общество у нас больное. Насмотревшись на этих идиотов звезд TikTok и инстаграма, которые впаривают нам, что на блоге можно зарабатывать миллионы. Блогеры показывают на спор, что едят, пьют и наносят себе увечья, — заявил Малькевич в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы».

По его словам, люди забывают о том, что любую информацию из их телефона могут украсть.

— Чем это заканчивается, мы видим на примере Дзюбы. Его беда в том, что он принадлежит тому поколению, которое снимает каждый свой чих. Обществу, людям при исполнении выгоднее порицать, нежели решать проблемы, вместо того, чтобы регулировать деятельность соцсетей, которые бы удаляли это, ловить за руку тех, кто ворует ролики, — считает эксперт.

Малькевич подчеркнул, что неприемлемый контент должны блокировать сами соцсети. Он добавил, что необходимо изучать актуальные дисциплины в школе и ужесточать ответственность по персональным данным и по регулированию соцсетей.

Ранее в интернете появилась компрометирующая видеозапись интимного характера, на которой запечатлен похожий на Дзюбу мужчина.