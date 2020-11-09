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Это'о рассказал о своем состоянии после ДТП 

Спорт РИА Новости 1 час назад
Это'о рассказал о своем состоянии после ДТП
Фото: Reuters
Бывший футболист испанской "Барселоны" Самюэль Это'о рассказал о своем состоянии после ДТП в Камеруне.
Это'о попал в аварию после возвращения со свадебной церемонии, в его автомобиль врезался автобус. Машина 39-летнего камерунца получила серьезные повреждения, он сам был доставлен в больницу.

"На обратном пути со свадьбы моего младшего брата я попал в досадную аварию, из-за которой я чуть не забыл свои танцевальные движения, которые делал прошлой ночью. Но хочу заверить, что со мной все хорошо. Благодарю бога за то, что он чудесным образом вывел нас оттуда без телесных повреждений", — написал Это'о на своей странице в Instagram.

Это'о на клубном уровне выступал за испанские "Реал", "Барселону", "Мальорку", итальянские "Интер" и "Сампдорию", английские "Эвертон" и "Челси", турецкие "Антальяспор" и "Коньяспор", катарский "Катар СК", цвета махачкалинского "Анжи" защищал в 2011-2013 годах.
Камерунец выигрывал Лигу чемпионов в составе "Барселоны" и "Интера", становился чемпионом Испании и Италии. Это'о является лучшим бомбардиром в истории сборной Камеруна (56 голов), в составе национальной команды он дважды выиграл Кубок африканских наций, завоевал золото Олимпийских игр. Также форвард четыре раза признавался лучшим футболистом Африки. В сентябре прошлого года он объявил о завершении карьеры.
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