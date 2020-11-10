Боярский высказался о трансфере Роналду в «Зенит»

По словам артиста, если Роналду окажется в "Зените", это будет фантастика. При этом Боярский отмечает, что футболисты петербургского клуба играют лучше, чем португалец.

"Не испытывал бы восторгов от трансфера Роналду в "Зенит". У нас таких вся команда", — сказал он.