Боярский высказался о трансфере Роналду в «Зенит»

Известный артист и болельщик "Зенита" Михаил Боярский высказался о возможном трансфере нападающего туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду в петербургский клуб, передает "Чемпионат.com".
По словам артиста, если Роналду окажется в "Зените", это будет фантастика. При этом Боярский отмечает, что футболисты петербургского клуба играют лучше, чем португалец.
"Не испытывал бы восторгов от трансфера Роналду в "Зенит". У нас таких вся команда", — сказал он.
После 14 туров Российской премьер-лиги "Зенит" имеет 30 очков и идет на втором месте в турнирной таблице. На первом месте — московский ЦСКА (31). Ранее Ургант высказался по поводу ситуации вокруг Дзюбы.