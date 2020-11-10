Стало известно о выписке Марадоны из больницы

Леопольдо Луке, невролог легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, рассказал о его состоянии после операции на мозге. По словам Луке, аргентинца могут выписать из больницы в ближайшие дни.
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60-летний Марадона 2 ноября был доставлен в больницу в Ла-Плате спустя всего несколько дней после своего дня рождения. Вскоре он успешно перенес операцию по удалению тромба в мозгу.
«Марадона уже ждет выписки, она может состояться во вторник или среду. Нужно еще сделать несколько тестов, но улучшения есть. Диего практически здоров и хочет быстрее покинуть больницу», — цитирует Луке Mundo Deportivo.