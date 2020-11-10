После появления в сети интимного видео капитана сборной России и нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в обществе разгорелись нешуточные страсти.

Футбольные фанаты, в свою очередь, традиционно раскритиковали Дзюбу. Фанатское объединение «Зенита» «Ландскрона» заявило, что теперь в отношениях с Артемом расставлены все точки над «i».

О том, почему Дзюба неприятен фанатам многих клубов и должен ли моральный облик игрока сборной соответствовать его уровню игры, мы поговорили со старым фанатом «Зенита» Максимом Снайпером.

— Ты досмотрел до конца это замечательное видео?

— Я не знаю, до какого конца — смотря что ты имеешь в виду, ха-ха. До конца Дзюбы досмотрел. Пятна на интимных местах Дзюбы не рассматривал, как некоторые.

— Как тебе общественная позиция, что «все делают это»? Как ты на нее смотришь?

— Это личная жизнь. Позиция, которую навязывает общество, говорит лишь о том, насколько общество у нас больное. Нам говорят с голубых экранов, что у каждого человека в телефоне что-то подобное есть.

— Честно, у меня ничего подобного нет в телефоне.

— У меня тоже. Только с Дзюбой, ха-ха. Грязное белье выносят на всеобщее обозрение, и это говорит об обществе не с лучшей стороны. А фанаты это дело порицают и смотрят на поведение Артема со своей колокольни. Это немного отличается от того, что преподносят нам СМИ.

— Говорят, что если бы на месте Дзюбы оказался любой другой футболист, фанатское сообщество не обратило бы на это внимание, даже поддержало бы. Но это случилось с Дзюбой — и снова куча негатива.

— Может быть, это действительно накапливается потихоньку. Это лишний повод его потроллить. Если бы на его месте был другой футболист «Зенита», скорее всего, просто посмеялись бы, поглумились, мол мозгов не хватило сделать так, чтобы это видео не попало в общий доступ. Здесь просто Дзюба это заслужил. Я хотел бы говорить не с позиции движа, движ высказался на сайте «Ландскроны», там все понятно. Мое мнение заключается в том, что из этого парня всегда пытаются сделать какого-то народного героя, но судьба преподносит уроки: ни фига он не герой.

— За что фанатское сообщество так не любит Дзюбу? Помимо того, что он сделал недавно.

— Ну, вот этот недавний случай действительно не повод не любить его. Мне никогда не нравился его лишний апломб, его двойная натура. Вспоминаю характерные моменты, когда он ушел играть в аренду в Тулу, и в матче с «Зенитом» пыжился, забивал и пытался показать, насколько он важен «Зениту». При этом до этого в «Зените» этого не делал. Такой человек с гнильцой. Фанаты через свою призму смотрят на это. Все негативные качества человека проявляются ярко.

— В заявлении «Ландскроны» есть такой момент, в котором говорится, что после гола Дзюба вновь показал свое отношение к фанатам. Что он сделал конкретно?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ландскрона (@landscrona) 9 Ноя 2020 в 3:54 PST — Он вызывающе побежал к фанатскому виражу и потом, рассыпаясь в поцелуях, побежал к центральным секторам. Было видно, что он хотел показать свою неприязнь к фанатам и любовь к болельщикам, которые его поддерживают от матча к матчу. Это не первый раз. На моей памяти уже было несколько примеров, когда он высказывал свое «фи». Был момент, когда он должен был подарить мальчику футболку — но узнал, что мальчик будет находиться с папой на фанатском секторе, и сказал, что туда не пойдет. У него такое своеобразное отношение. Мне кажется, эта история тянется еще с появления Дзюбы в «Зените», и она будет тянуться, пока он будет здесь играть. Как я понял, парни в очередной раз объявили свою позицию. Они объяснили, что этот случай не имеет прямого отношения к тому, что было на матче с «Краснодаром». Это давняя вражда, был очередной повод напомнить Дзюбе, кто он такой. Это очередное доказательство того, что он не святой человек. Я считаю, что такие истории наносят вред имиджу клуба.

— Что надо сделать Дзюбе, чтобы наладить отношения с «Виражом»?

— Да он ничего не будет делать, он по характеру такой человек. Ему это абсолютно не надо, ему хватает той любви, которую дарят те люди, которые раз в полгода появляются на стадионе, смотрят его по телевизору, поддерживают в соцсетях. Это и фанатам не надо: фанаты останутся при своем, он — при своем. Никто не будет делать какие-то шаги навстречу. Может быть, если обструкция Дзюбы будет принимать такую же форму, как в случае с Быстровым — когда каждый матч появлялись баннеры, каждый матч его обсирали, как могли — возможно, клубу будет интересно примирить стороны. К сожалению, положение нынешнего футбольного фаната — быть неким элементом красоты, общей картинки стадиона. Хорошо, когда все красиво, есть перфомансы, поддержка, но функции фанатов для клуба на этом заканчиваются. Никто не хочет понимать, что это люди, которые живут футболом. Если найти с ними общий язык — будет плюс для всех сторон. После ситуации с Быстровым я понял, что тот же условный Дзюба будет играть в «Зените», пока он нужен клубу. Это мое мнение, и я буду рад ошибаться.

⁃ Ты признаешь, что он хороший футболист и приносит много пользы команде?

⁃ Я признаю и спорить не буду, что он хороший, талантливый футболист, но в то же время не могу сказать, что это футболист мега уровня, как его превозносят.

⁃ Мы с тобой обсудили, что это неплохой футболист, но при этом с ним постоянно случаются какие-то истории. Важна ли моральная составляющая его жизни и стоит ли на нее обращать внимание, если на поле он хорош?

⁃ Наверное, все в комплексе должно рассматриваться. То есть, в человеке, как говорится, все должно быть прекрасно. Зря из него делают героя, пытаются сейчас всеми правдами и неправдами прикрыть этот срам и говорить о том, что это нормально — опять же, кто это говорит? Джигурда, Панин, Беркова, каналы «Россия» и НТВ — мне с ними все понятно. Я считаю, что с моральной точки зрения все, что он делает, — не очень красиво. Тут все в комплексе надо рассматривать: поведение на поле, в сборной, по отношению к своим товарищам по клубу. В той же истории с Кокориным должна была быть большая поддержка от него.

⁃ Ты имеешь в виду, что Артем никак не реагировал на его ситуацию?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ландскрона (@landscrona) 9 Янв 2020 в 11:39 PST ⁃ Не могу точно сказать, но, мне кажется, он, являясь фигурой публичной, мог больше поддерживать своего товарища. В фанатских кругах это избитые факты.

⁃ Ты ходишь на стадион с ребенком. Если бы он был постарше и увидел такое видео — как бы ты ему объяснил, что это было?

⁃ Это сложный вопрос, потому что сейчас не то что ребенку, даже взрослым людям сложно объяснить. Когда моему сыну придется объяснять, а ему сейчас 2,5 года, про Дзюбу уже забудут все — и не только про это видео. Честно скажу, этой персоне в последние дни уделяется слишком много внимания. Наоборот, даже нашего разговора в 15 минут он не заслуживает.