Бывший игрок и тренер сборной Аргентины Диего Марадона выписан из больницы после операции на головном мозге. Об этом рассказал адвокат Марадоны Матиас Морла.
60-летний Марадона 2 ноября был доставлен в больницу в Ла-Плате спустя всего несколько дней после своего дня рождения. Вскоре он успешно перенес операцию по удалению тромба в мозгу.
«Марадона преодолел самый трудный и деликатный момент своей жизни. К счастью, сейчас он чувствует себя хорошо и полон решимости поправиться. Важно, что он думает только о выздоровлении, окружив себя своими родными. Сейчас ему нужны просто забота и спокойствие», — цитирует Морлу Football Italia.