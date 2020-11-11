Марадона выписан из больницы

«Марадона преодолел самый трудный и деликатный момент своей жизни. К счастью, сейчас он чувствует себя хорошо и полон решимости поправиться. Важно, что он думает только о выздоровлении, окружив себя своими родными. Сейчас ему нужны просто забота и спокойствие», — цитирует Морлу Football Italia.