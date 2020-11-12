«Русский стоит не больше 15 млн, мы переплатили»

Пока вся Россия следит, как Алексей Миранчук обживается в Италии, многие позабыли, что в соседней Франции обитает еще один российский полузащитник не с меньшим талантом. После ЧМ-2018 Головин был самым востребованным игроком с российским паспортом на рынке и закономерно уехал в «Монако», которое только рассталось с Мбаппе, но собиралось и дальше поставлять таланты грандам.

Выбор Головина казался логичным: вместо лавки «Юве» или «Челси» он выбрал команду с прогрессивным тренером, заточенным на развитие таланта молодых игроков. Но вместо этого Александр получил два года стагнации, текучку кадров и тренеров и вдобавок отсутствие еврокубков, даже Лиги Европы.

Почему так вышло и какова ситуация сейчас

В последний раз Головин выходил на поле в августе, и с того времени восстанавливается после травмы подколенного сухожилия. Процесс растянулся на несколько месяцев, и к тренировкам Александр вернется только 20 ноября.

«Монако» тем временем пытается найти себя. Летом клуб отправил в отставку очередного провалившегося при Головине спеца: испанца Роберта Морено заменил провалившийся в «Баварии» Нико Ковач . В первых двух матчах хорват использовал Головина в тройке центральных полузащитников, и сейчас, даже в его отсутствие, делает ставку на эту схему. Правда, монегаски неплохо справляются и без Александра: в центре поля выжигают молодые Тчуаеми и Фофана, которые дают тот же объем работы. Им помогают, то ветеран Фабрегас, то молодой Диоп.

Да и с результатами у «Монако» пока все неплохо, 17 очков в 10 турах и 6 место. При этом «Монако» проиграл всего трижды и лишь раз с разницей больше, чем в один мяч — «Лиону» 1:4. Короче говоря, возвращения Головина болельщики «Монако» не ждут как манны небесной. Более того, в последнее время ходит все больше разговоров, что Александр остановился в прогрессе.

По цифрам за последние два сезона есть вопросы — да, Головин прибавил в качестве доставки мяча в опасные зоны, но это не то, что он показывал в лучшие годы в ЦСКА и не то, чего ждут от игрока, купленного за 30 млн евро. Короче говоря, ходят разговоры, что Головина пора попробовать в качестве вингера: за место в центре поля придется отчаянно сражаться.

Что говорят во Франции

Комментарии с форума болельщиков «Монако» и из твиттера:

Debarryo:

Мне Головин кажется слишком нестабильным, он редко смотрится хорошо на протяжении всего матча.

Jim.bernard:

Он дает большой объем работы, но, к сожалению, ему не хватает решительности.

Asmfc77:

Нам надо продать его летом, чтобы выручить как можно больше денег. Его уровень начинает падать. Много пользы он нам не приносит и становится все более нерешительным. Очень разочаровывает.

Ouami:

В последнее время я много критикую нашего друга Головина. Он здорово чувствует игру, но не дает разницы, которую ждешь от игрока его позиции. Он не прогрессирует. Думаю, его надо готовить к продаже. Тем более все мы знаем, что «Монако» не отказывается от интересных предложений.

Gerald:

Как мне кажется, Головин теперь потерял место в составе. Фабрегас точно будет в старте, если продолжит в том же духе. Тчуамени — железный игрок основы, а Фофана продемонстрировал Ковачу, что он скорее 8-ка, нежели 6-ка. Они оба техничны, обладают физикой и отрабатывают сзади. Головину придется постараться, если он хочет вернуть себе место в стартовом составе. Остаются разве что фланги. Если он сможет играть там — здорово.

Galuchon:

В качестве левого вингера Головин видится точно лучшим вариантом, нежели Фолланд или Диоп.

Regalasm:

Он и Желсон Мартинш очень похожи. Это качественные футболисты, но, когда дело доходит до последнего паса, они теряются.

Onemor4:

В случае с Головиным я по-прежнему надеюсь, что он может выглядеть лучше, и что у него получится-таки адаптироваться к позиции левого вингера. У него же есть техника и скорость. Реноме у Головина не было каким-то уж слишком особенным. Он считался очень хорошим молодым футболистом из России, но мы знали, что ему потребуется время на адаптацию. По тому вкладу, который он вносит, он — один из лучших в «Монако». Могло быть, конечно, и лучше, но он заметен и не прячется.

Fraise II:

Мое мнение — Головин достиг максимума. Может, конечно, еще добавит в стабильности, но топ-игроком не станет никогда.

Epui-koi-enkor:

Да, он, конечно, не «нулевый», но особого прогресса с момента появления в «Монако» не добился.

Arthur de s:

Головин — это хороший игрок, умеющий классно обращаться с мячом, но не показывающий при этом ничего выдающегося. Об этом говорит его посредственная статистика… Плохая статистика, учитывая его позицию и деньги, которые за него заплатили. Проблема в том, что он не может найти себе места. Он не «десятка», потому что не может вести игру. Он не защитный полузащитник, не лидер, слишком молод, не силен физически. Он передерживает мяч, неэффективен у чужих ворот, но мы все равно ощущаем в нем определенный технический потенциал. Как по мне, то дело в первую очередь в тренере и в системе, которая ему не подходит.

Gallardo1069:

Извините, но попытка продать Головина за €30+ миллионов будет той еще аферой. Из того, что я видел в его исполнении на протяжении двух лет — русский не стоит больше €10-15 миллионов. Мы переплатили за него после чемпионата мира.

Jehuty:

Головин куплен за огромные деньги и должен был подтверждать свой уровень. Посредственный первый сезон можно было списать на дерьмовую команду, но ведь и во втором сезоне у него все те же ошибки. Не знаю, как это исправить. С ним же играют не пингвины какие-нибудь, а игроки сборных своих стран.

Что делать дальше

В октябре агент Головина Олег Артемов заявил, что летом он вел вялотекущие переговоры по Александру с «ПСЖ» и «Барселоной». Правда, без конкретики. Зато, по словам Артемова, за Головиным в Европе следят, а значит, варианты должны быть.

Очевидно, что нынешний «Монако» находится в периоде перестройки и непонятно, приведет ли она к чему-нибудь вообще. Головин травмирован и вряд ли понимает, где и как новый тренер Нико Ковач хочет его использовать. В идеале Александру нужен проект, где ему четко обозначат его роль и обязанности. Головин уже прилично пожил в Европе, наверняка понял, что к чему. А значит, подойдет ему команда из любой лиги. Можно рассматривать варианты с середняками из АПЛ, Бундеслиги, Серии А, Ла Лиги. Главное — четкая система и нужный тренер.

Очевидно, в «Монако» Александр в тупике. С одной стороны у него появилась зона комфорта (красивая жизнь на Лазурном берегу), с другой — не развивающаяся и буксующая команда. Нужно что-то менять. Головину уже 24, он не молодой и перспективный, а состоявшийся игрок с европейским опытом и понятными покупателю характеристиками. Вряд ли «Монако» будет требовать за Александра большие деньги, учитывая то, что лидером команды он так и не стал.

Не страшно признать свою ошибку и потратить еще пару лет карьеры, чтобы засветиться в крепкой команде и получить шанс проявить себя в топ-клубе. Страшно — лучшие годы карьеры просидеть в разваливающемся на глазах клубе с туманными перспективами и двумя топ-играми за весь сезон. Головину пора что-то менять в своей карьере, время пришло.