«Манчестер Юнайтед» захотел вернуть Роналду 

По данным репортера, 35-летний Роналду уже изучает предложение манкунианцев. Отмечается, что, если игрока заинтересует переход, возможный трансфер рассмотрит и «Ювентус».

Клуб, в свою очередь, нуждается в разгрузке платежной ведомости и может избавиться от Роналду, о чем сообщил 9 ноября Diario Sport. Зарплата португальского форварда составляет 31 миллион евро в год.

Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018-го. Трансфер португальца обошелся туринскому клубу в 100 миллионов евро. Вместе с командой Роналду стал чемпионом Италии и обладателем Суперкубка страны. Контракт форварда с клубом действует до лета 2022 года.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. На его счету 130 голов в 307 матчах.