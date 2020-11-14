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Месси должен получить бонус в €33 млн от «Барселоны» 

News.ru и ещё 2 17 часов назад
Месси получит бонус в €33 миллиона
Фото: Instagram
Нападающий команды «Барселона» Лионель Месси следующим летом получит бонус за лояльность в размере €33 млн Это прописано в контракте футболиста.
Кроме того, за продление контракта в 2017 году аргентинец получил бонус около €100 млн Соглашение Месси с «Барселоной» истекает летом 2021 года, сообщает ESPN.
В конце августа Месси заявил, что больше не будет принимать участие в тренировках команды, а также не приедет на базу клуба к началу чемпионата Испании. Аргентинский форвард больше не считал себя игроком каталонского клуба.
Тогда руководство клуба заявило, что это возможно, только если за форварда выплатят отступные в размере €700 млн Таких денег нет ни у одного футбольного клуба в мире. Позже Месси сообщил, что продолжит выступать в составе каталонского клуба.
Ранее NEWS.ru сообщал, что испанскому клубу «Барселона» грозит банкротство, если он не сократит зарплаты игрокам. Из-за пандемии коронавируса клуб испытывает серьёзные финансовые проблемы, зарплатную ведомость необходимо сократить на €190 млн Сейчас руководство «сине-гранатовых» ведёт переговоры с футболистами об уменьшении зарплат на 30%.
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Футбол , Лионель Месси
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