Месси получит бонус в €33 миллиона

Нападающий команды «Барселона» Лионель Месси следующим летом получит бонус за лояльность в размере €33 млн Это прописано в контракте футболиста.

Кроме того, за продление контракта в 2017 году аргентинец получил бонус около €100 млн Соглашение Месси с «Барселоной» истекает летом 2021 года, сообщает ESPN.

В конце августа Месси заявил, что больше не будет принимать участие в тренировках команды, а также не приедет на базу клуба к началу чемпионата Испании. Аргентинский форвард больше не считал себя игроком каталонского клуба.

Тогда руководство клуба заявило, что это возможно, только если за форварда выплатят отступные в размере €700 млн Таких денег нет ни у одного футбольного клуба в мире. Позже Месси сообщил, что продолжит выступать в составе каталонского клуба.

Ранее NEWS.ru сообщал, что испанскому клубу «Барселона» грозит банкротство, если он не сократит зарплаты игрокам. Из-за пандемии коронавируса клуб испытывает серьёзные финансовые проблемы, зарплатную ведомость необходимо сократить на €190 млн Сейчас руководство «сине-гранатовых» ведёт переговоры с футболистами об уменьшении зарплат на 30%.