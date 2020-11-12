Месси занял первое место по количеству голов со штрафных 

Знаменитый форвард обошел по этому показателю весь состав «Ювентуса».
Нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси возглавил топ-5 европейских чемпионатов по числу голов со штрафных ударов. За последние десять сезонов аргентинец реализовал 33 удара по воротам.
Данные об этом предоставил ESPN в своем Twitter-аккаунте. Второе место занимает команда «Ювентус» — ее игроки в общей сложности совершили 31 удар со штрафной. На третьем месте оказались футболисты «Реала» — 26 ударов на всю команду.
В сентябре стало известно, что Лионель Месси опередил Криштиану Роналду в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов — на его счету 126 миллионов долларов.