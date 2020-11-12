Дело Широкова об избиении арбитра поступило в суд 

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«Дело в отношении Романа Широкова сегодня поступило на 105 судебный участок района Сокольники», — цитирует Закутнюю РИА «Новости».

10 августа во время любительского матча игрок избил судью, который показал ему красную карточку. Рефери был доставлен в больницу с гематомой под левым глазом и рассеченной бровью.

В ноябре прокуратура утвердила обвинительное заключение. Экс-спортсмену вменяется «умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений». Максимальный срок лишения свободы составляет два года.

Ранее сообщалось, что избитый Широковым судья подал жалобу на имя генпрокурора.