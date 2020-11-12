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Дело Широкова об избиении арбитра поступило в суд 

Газета.Ru и ещё 7 12 ноября 2020
Дело Широкова об избиении арбитра поступило в суд
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь Преображенского суда Москвы Алиса Закутняя заявила, что дело бывшего футболиста сборной России Романа Широкова об избиении арбитра Никиты Данченкова поступило в суд.

«Дело в отношении Романа Широкова сегодня поступило на 105 судебный участок района Сокольники», — цитирует Закутнюю РИА «Новости».

10 августа во время любительского матча игрок избил судью, который показал ему красную карточку. Рефери был доставлен в больницу с гематомой под левым глазом и рассеченной бровью.
В ноябре прокуратура утвердила обвинительное заключение. Экс-спортсмену вменяется «умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений». Максимальный срок лишения свободы составляет два года.
Ранее сообщалось, что избитый Широковым судья подал жалобу на имя генпрокурора.
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Футбол , Роман Широков , Никита Данченков , Генпрокуратура РФ , СБОРНАЯ РОССИИ , РИА Новости
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