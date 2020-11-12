Избитый Широковым судья обратился к генпрокурору России 

По информации источника, потерпевший недоволен тем, что не получил от московской прокураторы реакции на жалобу от 21 октября 2020 года. Тогда адвокаты Данченкова потребовали переквалификации дела со статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») на покушение на убийство.

5 ноября стало известно , что Широков предстанет перед судом за избиение арбитра. Спортсмен признал вину в случившемся. Футболисту грозит до двух лет лишения свободы.

Широков напал на судью 10 августа во время матча любительских команд. Он нанес арбитру несколько ударов, в том числе по голове.