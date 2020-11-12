Широков осудил критиков Дзюбы 

«Не пойму, в чем проблема. Все перевозбудились. Он же нигде напоказ не выставлял. Видимо, больше ни о чем говорить. У нас в те дни сменилось четыре министра, а на федеральном ТВ в политическом шоу говорят о Дзюбе. Это даже не дно», — заявил Широков. Он добавил, что футболиста не должны были лишать места в сборной России и капитанской повязки в петербургском «Зените».