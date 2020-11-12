В центре Москвы прошла акция в поддержку Дзюбы 

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В центре Москвы прошла акция в поддержку нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, оказавшегося в центре скандала из-за утечки интимного видео с его участием. Фотографии мероприятия опубликованы в аккаунте Ofnews в Twitter

Группа людей, среди которых большинство — молодые девушки, принесла на мероприятие баннеры с хештегами #нестыдно и #вседелаютэто. Акция состоялась у Большого театра в четверг, 12 ноября.