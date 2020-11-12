Смолов в 2020 году больше не выйдет на поле 

По официальной информации, полученной после прохождения МРТ, форвард пропустит ближайшие шесть недель. Таким образом, Смолов не сможет помочь своей команде в оставшихся матчах 2020 года.

Напомним, что в нынешнем сезоне 30-летний футболист провел в чемпионате России сезона-2020/21 12 игр и забил три мяча. Ранее был объявлен новый капитан сборной России по футболу.