Черчесов назвал имя капитана на матч с Турцией

Встреча пройдет в воскресенье в Стамбуле и начнется в 20:00 Мск. Джикия в товарищеском матче с молдованами (0:0) провел первую игру за национальную команду в качестве капитана.

Главный тренер сборной России сожалеет, что игра пройдет без зрителей. "В Турции они имеют особую роль, причем как для своей команды, так и для команды соперника, они создают ажиотаж и делают игру красивой, - сказал Черчесов. - Что касается соперника, то мы часто с турками встречались, с Шенолом Гюнешем (главный тренер сборной Турции - прим. ТАСС) у них произошло достаточно изменений. Они стали и играть по-другому, плюс появились новые игроки".