Черчесов назвал имя капитана на матч с Турцией

Главный тренер сборной России сожалеет, что игра пройдет без зрителей. "В Турции они имеют особую роль, причем как для своей команды, так и для команды соперника, они создают ажиотаж и делают игру красивой, - сказал Черчесов. - Что касается соперника, то мы часто с турками встречались, с Шенолом Гюнешем (главный тренер сборной Турции - прим. ТАСС) у них произошло достаточно изменений. Они стали и играть по-другому, плюс появились новые игроки".
В пятницу к сборной России присоединились Антон Заболотный
, Александр Ерохин
и Даниил Лесовой
, пропустившие товарищескую встречу с молдованами из-за сомнительного результата первичного теста на коронавирус. "У них была программа в Новогорске, которую они выполняли. Сегодняшняя тренировка показала, что они в хорошем физическом состоянии, эмоциональное состояние тоже хорошее. У нас есть время подумать до завтра, возможно, кто-то из них будет и в основном составе", - заключил Черчесов.
Сборная России набрала восемь очков в четырех турах и занимает первое место в группе, на второй строчке располагаются венгры (7 очков), на третьей - турки (3), на четвертой - сербы (2).