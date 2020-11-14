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Джикия будет капитаном сборной России по футболу в матче Лиги наций с турками

ТАССиещё 18
3 часа назад
Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия будет капитаном сборной России по футболу в матче пятого тура группового этапа Лиги наций с командой Турции. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.
Черчесов назвал имя капитана на матч с Турцией
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Встреча пройдет в воскресенье в Стамбуле и начнется в 20:00 Мск. Джикия в товарищеском матче с молдованами (0:0) провел первую игру за национальную команду в качестве капитана.
"Джикия ответственно подошел к своей роли и выполнял ее, он капитанит в "Спартаке" и знает функции. В сборной он был капитаном первый раз, но с ответственностью справился и хорошо руководил игрой команды. В завтрашней игре он будет капитаном", - сообщил Черчесов.
Главный тренер сборной России сожалеет, что игра пройдет без зрителей. "В Турции они имеют особую роль, причем как для своей команды, так и для команды соперника, они создают ажиотаж и делают игру красивой, - сказал Черчесов. - Что касается соперника, то мы часто с турками встречались, с Шенолом Гюнешем (главный тренер сборной Турции - прим. ТАСС) у них произошло достаточно изменений. Они стали и играть по-другому, плюс появились новые игроки".
В пятницу к сборной России присоединились Антон Заболотный, Александр Ерохин и Даниил Лесовой, пропустившие товарищескую встречу с молдованами из-за сомнительного результата первичного теста на коронавирус. "У них была программа в Новогорске, которую они выполняли. Сегодняшняя тренировка показала, что они в хорошем физическом состоянии, эмоциональное состояние тоже хорошее. У нас есть время подумать до завтра, возможно, кто-то из них будет и в основном составе", - заключил Черчесов.
Сборная России набрала восемь очков в четырех турах и занимает первое место в группе, на второй строчке располагаются венгры (7 очков), на третьей - турки (3), на четвертой - сербы (2).
Футбол,Даниил Лесовой,Георгий Джикия,Антон Заболотный,Александр Ерохин,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,Спартак,ИТАР-ТАСС,
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