Определились все участники чемпионата Европы

Стали известны все участники чемпионата Европы по футболу 2021 года. В четверг состоялись решающие матчи плей-офф команд, которые завоевали шанс побороться за путевку в предыдущем розыгрыше Лиги наций.

Сборная Северной Македонии обыграла в гостях команду Грузии (1:0), венгры дома победили исландцев (2:1), сборная Словакии в дополнительное время на выезде обыграла команду Северной Ирландии (2:1), шотландцы в гостях в серии пенальти оказались сильнее сербов (основное и дополнительное время — 1:1).

Жеребьевка чемпионата Европы состоялась в ноябре 2019 года, для команд Лиги наций были предусмотрены соответствующие слоты. Окончательные составы групп Евро-2020 выглядят следующим образом: группа А — Турция, Италия, Уэльс, Швейцария; группа В — Дания, Финляндия, Бельгия, Россия, группа С — Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония; группа D — Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия; группа Е — Испания, Швеция, Польша, Словакия; группа F — Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

Сборная Северной Македонии дебютирует на чемпионатах Европы. Шотландцы проведут свой третий турнир (1992, 1996, 2020), в 1996 году они также играли в одном квартете со своим самым принципиальным соперником (113 игр) — командой Англии, тогда шотландцы проиграли хозяевам турнира со счетом 0:2. Венгры пробились на Евро в четвертый раз и во второй подряд (1964, 1972, 2016, 2020), на прошлом первенстве они вышли из группы с первого места, но затем проиграли в 1/8 финала. Словаки сыграют в финальной части во второй раз: на чемпионате 2016 года они также выбыли на стадии 1/8 финала.