Определились все участники чемпионата Европы

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Бой века: в клетке с рестлером
Бой века: в клетке с рестлером Cмотрите в Okko ⟶
Матч-центр
6 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Сочи
Сочи
1 1
Уфа Уфа
6 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Эльче
Эльче
1 1
Сельта Сельта
6 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вердер
Вердер
1 1
Кёльн Кёльн
6 ноября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
0 0
Бёрнли Бёрнли
Саутгемптон
Саутгемптон
2 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
7 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Урал
Урал
2 2
Спартак М Спартак М
Арсенал
Арсенал
1 1
Ротор Ротор
Тамбов
Тамбов
0 1
Ахмат Ахмат
7 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Уэска
Уэска
1 1
Эйбар Эйбар
Барселона
Барселона
5 2
Бетис Бетис
Севилья
Севилья
1 0
Осасуна Осасуна
7 ноября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
0 3
Герта Герта
Штутгарт
Штутгарт
2 2
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
3 0
Фрайбург Фрайбург
7 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Эвертон
Эвертон
1 3
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
4 1
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Челси
Челси
4 1
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
8 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Химки
Химки
2 0
Рубин Рубин
ЦСКА
ЦСКА
2 0
Ростов Ростов
Динамо М
Динамо М
5 1
Локомотив М Локомотив М
8 ноября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Хетафе
Хетафе
1 3
Вильярреал Вильярреал
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
2 0
Гранада Гранада
Вальядолид
Вальядолид
2 1
Атлетик Б Атлетик Б
8 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
2 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
Байер
Байер
4 3
Боруссия М Боруссия М
8 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
0 1
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Лестер Сити
Лестер Сити
1 0
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
1 1
Ливерпуль Ливерпуль
20 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Осасуна
Осасуна
23:00
Уэска Уэска

Определились все участники чемпионата Европы по футболу 

ТАСС и ещё 6 15 часов назад
Определились все участники чемпионата Европы
Фото: © AP Photo/Darko Vojinovic
Стали известны все участники чемпионата Европы по футболу 2021 года. В четверг состоялись решающие матчи плей-офф команд, которые завоевали шанс побороться за путевку в предыдущем розыгрыше Лиги наций.
Сборная Северной Македонии обыграла в гостях команду Грузии (1:0), венгры дома победили исландцев (2:1), сборная Словакии в дополнительное время на выезде обыграла команду Северной Ирландии (2:1), шотландцы в гостях в серии пенальти оказались сильнее сербов (основное и дополнительное время — 1:1).
Жеребьевка чемпионата Европы состоялась в ноябре 2019 года, для команд Лиги наций были предусмотрены соответствующие слоты. Окончательные составы групп Евро-2020 выглядят следующим образом: группа А — Турция, Италия, Уэльс, Швейцария; группа В — Дания, Финляндия, Бельгия, Россия, группа С — Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония; группа D — Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия; группа Е — Испания, Швеция, Польша, Словакия; группа F — Венгрия, Португалия, Франция, Германия.
Сборная Северной Македонии дебютирует на чемпионатах Европы. Шотландцы проведут свой третий турнир (1992, 1996, 2020), в 1996 году они также играли в одном квартете со своим самым принципиальным соперником (113 игр) — командой Англии, тогда шотландцы проиграли хозяевам турнира со счетом 0:2. Венгры пробились на Евро в четвертый раз и во второй подряд (1964, 1972, 2016, 2020), на прошлом первенстве они вышли из группы с первого места, но затем проиграли в 1/8 финала. Словаки сыграют в финальной части во второй раз: на чемпионате 2016 года они также выбыли на стадии 1/8 финала.
Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. Из-за пандемии коронавируса Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести его на лето следующего года, соревнования пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир запланирован в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге.
Видео дня. Названы лучшие игроки 8-го тура АПЛ
ТАСС: последние новости
Александр Мостовой считает, что капитаном сборной России по футболу должен быть Жирков Александр Мостовой считает, что капитаном сборной России по футболу должен быть Жирков Неймар пропустит ближайшие игры сборной Бразилии из-за травмы Неймар пропустит ближайшие игры сборной Бразилии из-за травмы Джикия будет капитаном сборной России по футболу в матче с командой Молдавии Джикия будет капитаном сборной России по футболу в матче с командой Молдавии
Комментарии 1
Футбол , УЕФА
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Топ-5 голов восьмого тура Английской Премьер-лиги
02:02
Топ-5 голов восьмого тура Английской Премьер-лиги
Премьер-лига
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
00:13
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
Экс-вратарь ЦСКА предсказал судьбу Дзюбы
02:32
Экс-вратарь ЦСКА предсказал судьбу Дзюбы
Футбол
«Сердце остановилось прямо на вокзале»
00:52
«Сердце остановилось прямо на вокзале»
Футбол Статьи
«Я увел у вас жену, но она этого хотела»
01:59
«Я увел у вас жену, но она этого хотела»
Около спорта
Дело принципа: Москва бросит вызов Загребу
00:30
Дело принципа: Москва бросит вызов Загребу
Футбол
Миссия невыполнима-2
00:30
Миссия невыполнима-2
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть