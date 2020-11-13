Боярский: «Сборной России не хватало Дзюбы»

Актер и болельщик Михаил Боярский поддержал нападающего «Зенита» сборной России Артема Дзюбу. Напомним, что в интернете появилось видео, на котором человек, максимально похожий на Артема Дзюбу занимается самоудовлетворением. Из-за этого футболист был исключен из сборной России и не сыграл с Молдовой (0:0).

«Любая информация, которая касается Дзюбы — это уже перебор и издевательство над человеком. Все уже прошло, пора забыть эту глупость.

Не хватало ли Дзюбы в сборной? Наверняка. Сборная сыграла очень плохо, там его не хватало. Артем — это энергетический капитал нашей команды. Он старший, все его слушаются, и он заводной мужик. Пока без Дзюбы мы играть не умеем. Играть будут, но толку от этого будет как в матче против Молдавии — игра поперек поля и никаких опасных моментов. Беззубая команда оказалась», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом Sport24 Данилом Алешиным.