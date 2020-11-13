По мнению игрока, у нападающего попросили слишком много денег. Он также отметил, что Дзюбе не следовало хранить интимное видео на телефоне и «посылать его куда не надо».

13 ноября стало известно , что Дзюба сообщил ФСБ о вымогательстве у него пяти миллионов долларов за то, чтобы его интимное видео не было слито в интернет. По данным СМИ, футболист знаком с шантажистом. На встрече с ним Дзюба записал разговор с требованием денег.

Из-за попавшего в сеть интимного видео с участием Дзюбы Черчесов принял решение не вызывать игрока на ноябрьские матчи. Тренер посчитал, что команду и футболиста нужно оградить от негатива. Кроме того, Дзюба был лишен капитанской повязки в петербургском «Зените».