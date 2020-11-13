Секс-видео с Дзюбой оказалось монтажем

Проживающая в Индии блогер Наталья Веретенникова призналась, что смонтировала видео, на котором она якобы занимается с футболистом Артемом Дзюбой виртуальным сексом. Об этом сообщает телеграм-канал «Московского комсомольца».

Ранее в СМИ появилась информация, что компрометирующее видео с Дзюбой опубликовала блогер Наталья Веретенникова, и что именно с ней футболист общался по видеосвязи в тот момент, когда себя снимал.

Теперь девушка призналась, что никакого виртуального секса не было, а видео было смонтировано. По словам блогера, она не понимает, как СМИ повелись на эту «липу».