Секс-видео с Дзюбой оказалось монтажем

Проживающая в Индии блогер Наталья Веретенникова призналась, что смонтировала видео, на котором она якобы занимается с футболистом Артемом Дзюбой виртуальным сексом. Об этом сообщает телеграм-канал «Московского комсомольца».
Ранее в СМИ появилась информация, что компрометирующее видео с Дзюбой опубликовала блогер Наталья Веретенникова, и что именно с ней футболист общался по видеосвязи в тот момент, когда себя снимал.
Теперь девушка призналась, что никакого виртуального секса не было, а видео было смонтировано. По словам блогера, она не понимает, как СМИ повелись на эту «липу».
Как писал «Рамблер», ранее в Сети появилось интимное видео с Артемом Дзюбой. Позже спортсмен пояснил, что ожидал подобного развития событий, поскольку пару недель назад его телефон взломали. Запись вызвала широкий общественный резонанс и сказалась на карьере Дзюбы: тренер сборной России Станислав Черчесов отказался вызывать нападающего в команду на три ноябрьских матча: с Молдавией, Турцией и Сербией. Позже СМИ выяснили, что Дзюбу шантажировали интимным видео, вымогая 5 млн рублей. Футболист отказался платить и неофициально обратился в ФСБ. Отмечается, что Дзюба был знаком с вымогателем.