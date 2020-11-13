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Орлов: нормальные люди относятся к Дзюбе положительно 

Газета.Ru и ещё 3 19 часов назад
Орлов: нормальные люди относятся к Дзюбе хорошо
Фото: РИА Новости
Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о нападающем петербургского "Зенита" Артеме Дзюбе. Его слова передает YouTube-канал "ГСО Live".
По его словам, вклад 32-летнего форварда в развитие отечественного футбола за последнее время очевиден, поэтому не стоит переоценивать ситуацию со сливом его интимного видео.

"Нормальные люди относятся к Дзюбе положительно. Ультрас — это оголтелые люди, всегда есть 10%-15% оголтелых людей, а есть середина. Надо все-таки стремиться к середине. Если вам что-то не нравится в Дзюбе, то поиронизируйте, но без обидных выкриков. Все-таки должна быть культура", — сказал Орлов.

Ранее сообщалось, что нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси получит в 2021 году от клуба солидный бонус за лояльность.
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Футбол , Лионель Месси , Геннадий Орлов , Зенит
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