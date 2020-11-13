Орлов: нормальные люди относятся к Дзюбе хорошо

"Нормальные люди относятся к Дзюбе положительно. Ультрас — это оголтелые люди, всегда есть 10%-15% оголтелых людей, а есть середина. Надо все-таки стремиться к середине. Если вам что-то не нравится в Дзюбе, то поиронизируйте, но без обидных выкриков. Все-таки должна быть культура", — сказал Орлов.