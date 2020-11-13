Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар требует от "Барселоны" более €43 млн за продление трудового договора. Об этом сообщает As.
По информации источника, бразильский форвард намерен взыскать со своего бывшего клуба средства после подписания контракта в 2016 году. Также Неймар подал аппеляцию на решение суда, согласно которому он обязан выплатить сине-гранатовым около €6,7 млн Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев похвалил московский "Спартак" за игру в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).