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Особенная: что известно о таинственной жене Дзюбы 

Майк Габриелян 4 часа назад
Особенная: что известно о таинственной жене Дзюбы
Фото: РИА Новости
В Сети появились подробности о «засекреченной» супруге футболиста Артема Дзюбы.
Это одна из самых неординарных жен футболистов, сообщает РЕН ТВ. Она не появляется на публике, не ведёт инстаграм и не претендует на звание светской львицы.
Орзул прокомментировала интимное видео Дзюбы
На прошлой неделе Дзюба стал героем громкого скандала. В интернете появилось видео, где спортсмен предаётся рукоблудию. После этого одни осудили футболиста, другие высказались в его поддержку.
СМИ отмечают, что среди многочисленных комментаторов не оказалось супруги футболиста, Кристины. О ней известно немного — она родилась в Нижнем Новгороде, познакомилась с Артемом в 2012 году на подмосковной вечеринке.
Девушка не знала, что он — известный футболист. Она нравилась многим, но Дзюба, по его словам, победил и «за 3-4 дня её завоевал».
Фото Кристины редко попадают в СМИ, о ней практически нет информации. Иногда она посещает стадион, чтобы поддержать мужа.
Кристина дружила с женой бывшего нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Совместные фотографии часто появлялись в соцсетях. Общаются ли они сейчас — неизвестно.
В 2013 году у Артема и Кристины родился сын. Через два года появились слухи о романе футболиста с телеведущей Марией Орзул, которая на тот момент была замужем. Жена Артема простила измену и через год родила ему второго сына — Максима.
После романа Дзюба признался, что пересмотрел свои ценности и сделал выводы. Ему было стыдно перед женой, он поблагодарил её за сохранение семьи.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Шнур поиронизировал в стихах, написав, что Дзюба «сделал челендж мощный капитанам остальных команд».
Видео дня. «Эвертон» проиграл «Манчестер Юнайтед»
Комментарии 22
Футбол , Мария Орзул , Александр Кокорин , Зенит , РЕН ТВ
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