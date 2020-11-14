«Палка о двух концах»: в РФ хотят ввести Fan ID

Со следующего футбольного сезона в России могут ввести обязательную систему Fan ID — цифрового паспорта болельщика. Переговоры по реализации проекта уже проходят, однако на пути внедрения системы может возникнуть достаточное количество проблем, в том числе и финансовые.

Система Fan ID — или по-другому «паспорт болельщика» — может быть внедрена в России уже со следующего футбольного сезона. Проект будет похож на тот, что действовал в стране во время чемпионата мира по футболу, прошедшего в 2018 году. При этом сами паспорта фанаты на руки не получат, все будет переведено в цифровой формат.

По информации Telegram-канала Baza, футбольные чиновники рассматривают вариант, где система Fan ID будет запущена уже в текущем сезоне, однако ее использование в таком случае состоится на добровольной основе.

Стоит отметить, что фанаты, которые примут решение зарегистрироваться самостоятельно, получат определенные бонусы: к примеру, отдельные входы на стадион. А еще источник информирует, что на стадионах могут вновь разрешить употреблять пиво. Такая мера может быть внедрена, чтобы снизить недовольство болельщиков новой цифровой системой.

ФСБ, Сообщается, что уже прошел ряд совещаний, в которых приняли участие представители МВД Российского футбольного союза (РФС), Российской премьер-лиги (РПЛ) и сотрудников Минсвязи . Одной из основных проблем остается «черный список» фанатов. И при этом информируется, что при внедрении системы Fan ID эти списки могут быть аннулированы.

Однако существует еще одна проблема — финансовая. Обсуждение внедрения паспорта болельщика в России началось еще до мирового первенства 2018 года. Переговоры были достаточно активными, однако так и остались на стадии разговоров, в первую очередь из-за того, что реализация системы достаточно затратна. В связи с этим встает вопрос и и сейчас: а не останется ли еще раз обсуждение Fan ID только обсуждением? В настоящее время против этого играют достаточно серьезные финансовые потери на фоне пандемии коронавируса. А у Российского футбольного союза пока есть более насущные проблемы, чем внедрение цифровой системы.

Глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин подтвердил, что его организация вместе с Российским футбольным союзом ведет диалог со всеми заинтересованными сторонами по поводу цифровой системы. Согласно его заявлению, приоритетом РПЛ и РФС является безопасное и комфортное проведение футбольных матчей.

Депутат Госдумы Игорь Лебедев отметил, что считает внедрение системы необходимой, потому что сейчас люди, которым запрещено посещать стадионы, могут проникнуть на арены, потому что стюарды, стоящие на входе на стадион, просто не имеют понятия, кого можно впускать, а кого нет. А при внедрении цифровой системы идентификации процесс будет упрощен.

«Мы в свое время достаточно долго и плодотворно обсуждали эту тему с привлечением РФС и клубов. Общее мнение заключалось в том, что это оттолкнет определенную часть болельщиков. Посещаемость у нас и так невысокая, поэтому потеря одного болельщика была бы уже проблемой.

Я так понимаю, что реалии современности, связанные с пандемией, с развитием цифровых технологий и необходимостью обеспечения безопасности, подталкивают к принятию данного решения и введению Fan ID, чтобы знать, кто пришел на стадион, и чтобы не пропускать тех, кого не надо», — цитирует Лебедева Sport24.

Однако с ним согласны не все. Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что внедрение системы «отпугнет» фанатов. По его мнению, если Fan ID придется делать на каждый матч, то болельщики, которые захотят приехать на футбольный матч из другого города, не захотят оформлять что-то дополнительно.

«Представьте, что приехал человек в Екатеринбург, решил сходить на футбол, а тут что-то надо оформлять. Он же никуда не пойдет. Это палка о двух концах. Для обеспечения безопасности у нас и так работают камеры распознавания, и мы можем смотреть за болельщиками и пускать или не пускать их на следующие матчи и без системы FanID. Хотя, конечно, на Кубке конфедераций и чемпионате мира эта система показала себя неплохо. Но лично я против», — передает слова Иванова Sport24.