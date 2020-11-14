На что влияют ближайшие игры сборной России

Результаты ноябрьских матчей сборной России напрямую повлияют на место команды в рейтинге Международной федерации футбола, а уже от этого зависит корзина на жеребьевке чемпионата мира — 2022. Первую осечку подопечные Станислава Черчесова уже допустили, сыграв вничью в товарищеском матче с Молдавией, впереди — игры Лиги наций с Турцией и Сербией.

В контрольном матче сборная России сыграла вничью с Молдавией, а впереди подопечных Станислава Черчесова ждут два поединка в Лиге наций — с крепкими Турцией и Сербией.

И результаты этих игр крайне важны, потому что влияют на рейтинг национальной команды, а уже от него зависит номер корзины на жеребьевке чемпионата мира — 2022.

Сейчас сборная России лидирует в своей группе Лиги наций с восемью набранными очками. Второй идет Венгрия, которая в стыковом матче с командой Исландии завоевала путевку на чемпионат Европы, у нее в активе семь очков, и именно эта сборная является основным конкурентом России в борьбе за лидерство в группе. У Турции три очка, у Сербии — два, и, по сути, в таблице все может измениться, набери турецкая команда в ближайших матчах шесть очков.

Выигрывать в двух ближайших матчах России необходимо, чтобы не потерять свое место в рейтинге, от которого зависит положение корзин в жеребьевке мундиаля. В настоящее время национальная команда идет на 19-м месте среди европейских сборных. После октябрьских матчей (две ничьи и одно поражение) Россия упустила шанс подняться в рейтинге, но и не опустилась — прямые конкуренты тоже сыграли не самым лучшим образом. И теперь ближайшие соперники — это Ирландия и Словакия, которые могут обойти россиян уже после матчей в ноябре. Ирландская команда сразится с Уэльсом и Болгарией, а словаки встретятся с Шотландией и Чехией.

Стоит отметить еще важный момент. После октябрьских матчей сборная России потеряла две позиции в обновленном рейтинге Международной федерации футбола, и теперь занимает 34-е место.

В общем, игра национальной команды в товарищеском матче была не самой яркой и выдающейся. Однако в ближайших играх у Черчесова будет немного больше вариантов ротаций — Заболотный, Ерохин и Лесовой присоединились к команде, их тесты на коронавирусную инфекцию несколько раз подряд показали отрицательные результаты.

В нынешнем розыгрыше Лиги наций Россия уже играла и с Сербией, и с Турцией. И если сборную с Балканских островов подопечные Черчесова обыграли весьма легко — 3:1, то вот с турками возникли внезапные проблемы, и команды разошлись ничьей, забив по одному мячу.

Матч с Турцией состоится 15 ноября, начало встречи — 20.00 по московскому времени. Игра с Сербией пройдет 18-го, старт — в 22.45 мск. Оба матча пройдут для России на выезде.