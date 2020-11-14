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Не допустить осечку: на что влияют ближайшие игры сборной России 

Газета.Ru 9 часов назад
На что влияют ближайшие игры сборной России
Фото: Газета.Ru
Результаты ноябрьских матчей сборной России напрямую повлияют на место команды в рейтинге Международной федерации футбола, а уже от этого зависит корзина на жеребьевке чемпионата мира — 2022. Первую осечку подопечные Станислава Черчесова уже допустили, сыграв вничью в товарищеском матче с Молдавией, впереди — игры Лиги наций с Турцией и Сербией.
В контрольном матче сборная России сыграла вничью с Молдавией, а впереди подопечных Станислава Черчесова ждут два поединка в Лиге наций — с крепкими Турцией и Сербией.
И результаты этих игр крайне важны, потому что влияют на рейтинг национальной команды, а уже от него зависит номер корзины на жеребьевке чемпионата мира — 2022.
Сейчас сборная России лидирует в своей группе Лиги наций с восемью набранными очками. Второй идет Венгрия, которая в стыковом матче с командой Исландии завоевала путевку на чемпионат Европы, у нее в активе семь очков, и именно эта сборная является основным конкурентом России в борьбе за лидерство в группе. У Турции три очка, у Сербии — два, и, по сути, в таблице все может измениться, набери турецкая команда в ближайших матчах шесть очков.
Выигрывать в двух ближайших матчах России необходимо, чтобы не потерять свое место в рейтинге, от которого зависит положение корзин в жеребьевке мундиаля. В настоящее время национальная команда идет на 19-м месте среди европейских сборных. После октябрьских матчей (две ничьи и одно поражение) Россия упустила шанс подняться в рейтинге, но и не опустилась — прямые конкуренты тоже сыграли не самым лучшим образом. И теперь ближайшие соперники — это Ирландия и Словакия, которые могут обойти россиян уже после матчей в ноябре. Ирландская команда сразится с Уэльсом и Болгарией, а словаки встретятся с Шотландией и Чехией.
Стоит отметить еще важный момент. После октябрьских матчей сборная России потеряла две позиции в обновленном рейтинге Международной федерации футбола, и теперь занимает 34-е место.
Итак, для того, чтобы не допустить вперед соперников, сборной России необходимо было бы набрать максимум очков в трех ноябрьских матчах. Однако первая осечка уже случилась — нулевая ничья с Молдавией. Здесь, конечно, можно говорить о кадровых проблемах Черчесова: в команду не был вызвал капитан Артем Дзюба, причиной этого стало «слитое» в интернет интимное видео, игру пропустили Антон Заболотный («Сочи»), Александр Ерохин («Зенит»), Даниил Лесовой («Динамо»). Анализы на коронавирус у всех троих показали сомнительный результат.
Таким образом, в сборную был вызван нападающий Федор Чалов. Он же вышел в стартовом составе на матч с Молдавией. Также с первых минут на поле оказался еще один новичок — защитник Игорь Дивеев, а во втором тайме на поле впервые за основную команду вышел полузащитник Константин Кучаев, а меньше, чем через десять минут после этого в борьбу вступил Иван Обляков. Примечательно, что все четверо играют в московском ЦСКА и некоторое время назад помогли молодежной сборной России выйти на чемпионат Европы — 2021.
В общем, игра национальной команды в товарищеском матче была не самой яркой и выдающейся. Однако в ближайших играх у Черчесова будет немного больше вариантов ротаций — Заболотный, Ерохин и Лесовой присоединились к команде, их тесты на коронавирусную инфекцию несколько раз подряд показали отрицательные результаты.
В нынешнем розыгрыше Лиги наций Россия уже играла и с Сербией, и с Турцией. И если сборную с Балканских островов подопечные Черчесова обыграли весьма легко — 3:1, то вот с турками возникли внезапные проблемы, и команды разошлись ничьей, забив по одному мячу.
Матч с Турцией состоится 15 ноября, начало встречи — 20.00 по московскому времени. Игра с Сербией пройдет 18-го, старт — в 22.45 мск. Оба матча пройдут для России на выезде.
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Комментарии
Футбол , Статьи , Станислав Черчесов , Игорь Дивеев , Даниил Лесовой , Иван Обляков , Константин Кучаев , Александр Ерохин , Артем Дзюба , Федор Чалов , Антон Заболотный , Зенит , ЦСКА , Динамо , СБОРНАЯ РОССИИ
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