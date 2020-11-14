Защитник мадридского "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос установил европейский рекорд по числу игр за национальную команду. Об этом сообщает Sports.ru. Для него игра Лиги наций против Швейцарии стала 177-й в футболке "красной фурии".
Чтобы побить мировое достижение Ахмеда Хассана из Египта, 34-летнему Рамосу необходимо сыграть еще семь матчей за сборную.
Ранее сообщалось, что бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от игры против Турции в рамках Лиги наций.