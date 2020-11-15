Паспорт болельщика можно будет оформить на сайте Госуслуг 

Это поможет сделать процедуру максимально удобной для фанатов.

Получить паспорт болельщика, который необходимо будет иметь для того, чтобы попасть на игры Российской-Премьер-Лиги в сезоне 2021-2022, можно будет на сайте Госуслуг.