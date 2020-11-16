Известный футболист умер от рака

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Бывший вратарь «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и сборной Англии Рэй Клеменс скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Футбольной ассоциации Англии.

Причиной смерти легендарного голкипера стала болезнь, с которой он боролся на протяжении долгих лет.

За всю свою карьеру Клеменс пять раз становился чемпионом Англии (все — с «Ливерпулем») и по три раза выигрывал Кубок европейских чемпионов и Кубок УЕФА . Также на его счету 61 матч за сборную Англии.

С 2005 года Клеменс сражался с раком простаты.