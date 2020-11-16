Россия избивала Турцию, пока не вмешался судья

После четырех матчей без побед и пяти таймов без голов сборная России идеально начала игру в Стамбуле. Минут 15 у Турции просто ничего не получалось: команда Гюнеша отбивалась, почти не трогала мяч и не выбиралась за центр.

Быстрый гол Черышева выглядел максимально логично: Демирал завозился у своих ворот, Миранчук чисто сыграл в отборе и покатил на Кузяева, который ворвался в штрафную и ассистировал Черышеву.

Денис забил второй гол в 2020 году (первый был в ворота «Аталанты» в феврале). А за сборную хавбек не отличался больше года — последний раз Черышев забивал Кипру в октябре 2019-го.

Высокий прессинг при схеме с тремя центральными защитниками работал до 24-й минуты. В середине тайма все рухнуло из-за неожиданного удаления Семенова, который бросился подчищать странный пас Оздоева и завалил Тосуна.

Решение достать красную изначально выглядело странным, а на первом же повторе стало понятно: это точно не удаление. Но в Лиге наций нет VAR.

В итоге России осталась вдесятером и пропустила дважды за шесть минут — от команды, которую уничтожала в начале матча.

Сначала Карамана забыли во вратарской.

А чуть ли не в следующей атаке позволили Ундеру войти в штрафную, прицелиться и ввинтить мяч в дальний угол.

Перед перерывом Черчесов начал спасать сборную от третьего гола: подкорректировал схему, убрав Черышева и выпустив Караваева. А в раздевалке так началал команду, что Россия чуть не отыгралась в меньшинстве. Турцию спас кипер Генок, потащивший удар Оздоева, выскочившего один на один.

Дальше снова вмешался судья. Кузяев исполнил рискованный подкат, но сыграл в мяч. А польский рефери Марциняк снова не разобрался и назначил пенальти.

Даже в меньшинстве и при 1:3 Россия не выключилась: турки расслабились и уже через пять минут позволили все тому же Кузяеву активировать интригу.