Россия избивала Турцию, пока не вмешался судья

После четырех матчей без побед и пяти таймов без голов сборная России идеально начала игру в Стамбуле. Минут 15 у Турции просто ничего не получалось: команда Гюнеша отбивалась, почти не трогала мяч и не выбиралась за центр.
Быстрый гол Черышева выглядел максимально логично: Демирал завозился у своих ворот, Миранчук чисто сыграл в отборе и покатил на Кузяева, который ворвался в штрафную и ассистировал Черышеву.
Денис забил второй гол в 2020 году (первый был в ворота «Аталанты» в феврале). А за сборную хавбек не отличался больше года — последний раз Черышев забивал Кипру в октябре 2019-го.
Высокий прессинг при схеме с тремя центральными защитниками работал до 24-й минуты. В середине тайма все рухнуло из-за неожиданного удаления Семенова, который бросился подчищать странный пас Оздоева и завалил Тосуна.
Решение достать красную изначально выглядело странным, а на первом же повторе стало понятно: это точно не удаление. Но в Лиге наций нет VAR.
В итоге России осталась вдесятером и пропустила дважды за шесть минут — от команды, которую уничтожала в начале матча.
Сначала Карамана забыли во вратарской.
А чуть ли не в следующей атаке позволили Ундеру войти в штрафную, прицелиться и ввинтить мяч в дальний угол.
Перед перерывом Черчесов начал спасать сборную от третьего гола: подкорректировал схему, убрав Черышева и выпустив Караваева. А в раздевалке так началал команду, что Россия чуть не отыгралась в меньшинстве. Турцию спас кипер Генок, потащивший удар Оздоева, выскочившего один на один.
Дальше снова вмешался судья. Кузяев исполнил рискованный подкат, но сыграл в мяч. А польский рефери Марциняк снова не разобрался и назначил пенальти.
Даже в меньшинстве и при 1:3 Россия не выключилась: турки расслабились и уже через пять минут позволили все тому же Кузяеву активировать интригу.
А в концовке больше оборонялись, чем пытались забить четвертый и окончательно снять вопросы. С появлением Ерохина, Антона Миранчука, Ионова и Фомина у России были шансы сравнять, но Турция всем составом отошла назад и все же отбилась.
- 2:3 — сборная России впервые в истории уступила Турции.
- Команда Черчесова не побеждает на протяжении пяти последних матчей (3 ничьи, 2 поражения), а в официальных встречах проиграла впервые за 365 дней (с матча против Бельгии — 1:4).
- Решающий матч Сербия — Россия состоится 18 ноября в Белграде.