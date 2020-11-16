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«Арбитры — негодяи. Поляки русских не любят, было видно». Павлюченко о матче России с Турцией 

Sports.ru и ещё 9 7 часов назад
«Арбитры — негодяи. Поляки русских не любят, было видно»
Фото: РИА Новости
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал работу судьи Шимона Марчиняка на матче сборной России с Турцией (2:3).
В первом тайме арбитр удалил защитника россиян Андрея Семенова, а во втором назначил пенальти после контакта Далера Кузяева и Озана Туфана в штрафной.

«Вчерашние арбитры матча — негодяи. Обидно, когда выходят играть в футбол, а тут появляется человек в черной форме и начинает свой концерт и этим влияет на результат матча.

Польский арбитр внаглую убил вчера нашу сборную. Он ставит пенальти, которого близко не было. Удалил Семенова, которого ни за что не надо было удалять. Просто не понимаю, как так можно влиять на игру и на результат, еще и чувствовать после этого себя хорошо.
Турки взяли верх над Россией
Можно сделать вывод, что польские арбитры убили игру. Поляки русских не любят, это сразу было видно по матчу», — заявил Павлюченко.
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Футбол , Роман Павлюченко , Далер Кузяев , Андрей Семенов , СБОРНАЯ РОССИИ
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