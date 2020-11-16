В первом тайме арбитр удалил защитника россиян Андрея Семенова , а во втором назначил пенальти после контакта Далера Кузяева и Озана Туфана в штрафной.

«Вчерашние арбитры матча — негодяи. Обидно, когда выходят играть в футбол, а тут появляется человек в черной форме и начинает свой концерт и этим влияет на результат матча.

Польский арбитр внаглую убил вчера нашу сборную. Он ставит пенальти, которого близко не было. Удалил Семенова, которого ни за что не надо было удалять. Просто не понимаю, как так можно влиять на игру и на результат, еще и чувствовать после этого себя хорошо.