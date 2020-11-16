17 ноября в матче Лиги наций УЕФА сыграют сборные Испании и Германии. В очном противостоянии команды разыграют победу и путевку в финал Лиги наций. Сделать ставку на эту игру можно в букмекерской компании «Фонбет»

Испания — Германия: прогноз и ставки на матч Лиги наций 17 ноября, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

17 ноября в Севилье в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА встретятся сборные Испании и Германии. Начало прямой трансляции на «Матч ТВ» в 22:45 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом встречи хозяев поля. Сделать ставку на победу Испании можно с коэффициентом 2.55, что соответствует 38% вероятности. Успех команды Йоахима Лева аналитики оценили коэффициентом 2.70 (36%), а ничья в основное время идёт за 3.45 (26%).

Эксперты склоняются к тому, что матч Лиги наций УЕФА Испания — Германия будет результативным. Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 1.80, а на тотал меньше 2.5 ставят за коэффициент 2.00. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет»

Испания — Германия: какие делать ставки на игру Лиги наций 17 ноября

Пришло время финальных разборок. 17 ноября в Севилье Испания и Германия определят победителя группы и обладателя путевки в финальный раунд. Пока что лучше положение немецкой команды, у нее на одно очко больше. Два незабитых пенальти Серхио Рамоса в матче со Швейцарией лишили испанцев лидерства в группе. Теперь команду Луиса Энрике устроит только победа, а вот подопечным Йоахима Лева достаточно и ничьей.

В первой игре между этими командами мы увидели два гола, по одному в каждые ворота. Счет открыл Тимо Вернер , а сравнял его за мгновения до финального свистка Хосе Гайя. Для испанцев все усугубляется потерями: Ансу Фати выбыл надолго, а во встрече со Швейцарией команда потеряла Серхио Бускетса , он повредил колено. Есть проблемы и в обороне: из-за травм «Красная фурия» не вызваны Дани Карвахаль, Хосе Гайя и Хесус Навас.

Есть свои потери и у Германии — не сыграет Йозуа Киммих , а вот Тони Кроос может выйти на поле — матч против Украины он пропускал из-за дисквалификации.

Судя по всему, испанцы возьмут мяч под свой контроль и постараются превратить количество владения мячом в качество. Немцы же будут выбегать в быстрые контратаки, благо впереди у Йоахима Лева целая банда суперигроков. Логично в этой ситуации поставить на голы в обе стороны: и те, и другие не отличаются надежностью в обороне. Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно в БК «Фонбет» с коэффициентом 1.65

Интересно, что в последних 5 очных встречах команды не забивали больше двух мячей. Но, кажется, это тот случай, когда стоит сыграть против статистики. У испанцев серьезные проблемы в обороне, и им нужно выигрывать. Германия пропустила один гол от Украины, 3 — от Швейцарии. Ждем голов! Поставить на то, что в матче будет минимум 3 забитых мяча, в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.80. Поставите 1000 рублей — получите 1800 в случае успеха!