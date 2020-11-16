За Дзюбой охотился Китай

По его данным, в июле 2018 года китайский «Шанхай Шеньхуа» был готов предложить за форварда 15 млн евро, а игроку давали контракт с зарплатой 6,5 млн евро в год (в «Зените» форвард зарабатывал около 3,4 млн евро в год).

Однако, как сообщается, Дзюба не был готов к переходу в китайский чемпионат. Сейчас же вопрос о том, чтобы расстаться с форвардом, в руководстве «Зенита» не обсуждается.

Ранее появилась информация о том, что 32-летний футболист может перейти в клуб из МЛС или Катара. Затем эти сведения были опровергнуты.

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