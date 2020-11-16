За Дзюбой охотился Китай

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Матч-центр
20 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Осасуна
Осасуна
23:00
Уэска Уэска
21 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Краснодар
Краснодар
14:00
Тамбов Тамбов
Ахмат
Ахмат
16:30
Зенит Зенит
Спартак М
Спартак М
19:00
Динамо М Динамо М
21 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леванте
Леванте
16:00
Эльче Эльче
Вильярреал
Вильярреал
18:15
Реал Мадрид Реал Мадрид
Севилья
Севилья
20:30
Сельта Сельта
21 ноября

Бундеслига

3 из 7
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
17:30
Штутгарт Штутгарт
Шальке-04
Шальке-04
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
Боруссия М
Боруссия М
17:30
Аугсбург Аугсбург
21 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
15:30
Челси Челси
Астон Вилла
Астон Вилла
18:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
20:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
22 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
ЦСКА
ЦСКА
14:00
Сочи Сочи
Ротор
Ротор
15:30
Урал Урал
Рубин
Рубин
19:00
Ростов Ростов
22 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эйбар
Эйбар
16:00
Хетафе Хетафе
Кадис
Кадис
18:15
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Гранада
Гранада
20:30
Вальядолид Вальядолид
22 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
17:30
Майнц Майнц
Кёльн
Кёльн
20:00
Унион Унион
22 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Фулхэм
Фулхэм
15:00
Эвертон Эвертон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
17:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
19:30
Арсенал Арсенал
23 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Уфа
Уфа
15:00
Химки Химки
23 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
23:00
Бетис Бетис
23 ноября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
20:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
23:00
Саутгемптон Саутгемптон

Дзюба мог уйти в «Шанхай Шеньхуа» за 15 млн евро летом 2018-го. Ему давали контракт на 6,5 млн евро в… 

Sports.ru 44 минуты назад
За Дзюбой охотился Китай
Фото: РИА Новости
Журналист Сергей Егоров рассказал, что нападающий Артем Дзюба мог покинуть «Зенит» летом 2018 года.
По его данным, в июле 2018 года китайский «Шанхай Шеньхуа» был готов предложить за форварда 15 млн евро, а игроку давали контракт с зарплатой 6,5 млн евро в год (в «Зените» форвард зарабатывал около 3,4 млн евро в год).
Однако, как сообщается, Дзюба не был готов к переходу в китайский чемпионат. Сейчас же вопрос о том, чтобы расстаться с форвардом, в руководстве «Зенита» не обсуждается.
Ранее появилась информация о том, что 32-летний футболист может перейти в клуб из МЛС или Катара. Затем эти сведения были опровергнуты.
Вираж давит на Дзюбу все 5 лет — просто иногда было потише. Артему не простили спартаковского прошлого
Сложный день Артема Дзюбы: отцепили от сборной, оскорбляли свои, сам запорол пенальти, но забил важнейший победный «Краснодару»
Видео дня. Сейв вратаря «Лестера» признан лучшим в 8-м туре АПЛ
Sports.ru: последние новости
«Арбитры – негодяи. Поляки русских не любят, было видно». Павлюченко о матче России с Турцией «Арбитры – негодяи. Поляки русских не любят, было видно». Павлюченко о матче России с Турцией «Ювентус» ведет переговоры о переходе хавбека сборной Португалии Педру Нету из «Вулверхэмптона» «Ювентус» ведет переговоры о переходе хавбека сборной Португалии Педру Нету из «Вулверхэмптона» «Интер» интересуется Ди Марией. Летом он может уйти из «ПСЖ» бесплатно «Интер» интересуется Ди Марией. Летом он может уйти из «ПСЖ» бесплатно
Футбол , Сергей Егоров , Артем Дзюба , Зенит
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
00:13
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
Футбол
«Удерживал и насиловал»: скандал в премьер-лиге
02:32
«Удерживал и насиловал»: скандал в премьер-лиге
Футбол
«Боль повсюду»: легенда футбола не смог победить рак
02:02
«Боль повсюду»: легенда футбола не смог победить рак
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
Экс-вратарь ЦСКА предсказал судьбу Дзюбы
02:32
Экс-вратарь ЦСКА предсказал судьбу Дзюбы
Футбол
«Сердце остановилось прямо на вокзале»
00:52
«Сердце остановилось прямо на вокзале»
Футбол Статьи
«Я увел у вас жену, но она этого хотела»
01:59
«Я увел у вас жену, но она этого хотела»
Около спорта
Дело принципа: Москва бросит вызов Загребу
00:30
Дело принципа: Москва бросит вызов Загребу
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение