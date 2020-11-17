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Россияне стали переводить деньги бывшему мужу Бузовой после утечки его номера 

Lenta.ru 46 минут назад
Россияне начали переводить Тарасову деньги
Фото: РИА Новости
Футболисту Дмитрию Тарасову — бывшему мужу телеведущей Ольги Бузовой — стали переводить деньги после утечки его номера телефона в сеть. Об этом сообщила его жена Анастасия Костенко в Instagram-сторис.
По ее словам, личные данные Тарасова были опубликованы в некоем Telegram-канале. Мошенники указали, что банковская карта футболиста привязана к номеру, и призвали переводить ему деньги, чтобы тот «начал платить алименты дочери». При этом авторы поста указали, что спортсмен задолжал своей первой жене Оксане Пономаренко 15 миллионов рублей.
Россияне стали переводить на счет футболиста небольшие суммы, сопровождая сообщениями с оскорблениями в его адрес. Супруга Тарасова в шутку возмутилась, почему от каждого приходило всего по 10 копеек и по рублю, если в сообщении речь шла о 15 миллионах. Также Костенко пожаловалась, что теперь телефон ее мужа разрывается от звонков, сообщений и денежных переводов.
Дмитрий Тарасов состоит в браке с моделью Анастасией Костенко с 2018 года, у пары две дочери. Также футболист был женат на Ольге Бузовой с 2012 по 2016 год. От первого брака с Оксаной Пономаренко у Тарасова есть дочь Ангелина.
В феврале хавбек подписал контракт с «Рубином», а через три дня после этого получил на тренировке перелом малоберцовой кости. В активе Тарасова восемь матчей и один забитый мяч в составе сборной России.
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Комментарии 1
Футбол , Анастасия Костенко , Оксана Пономаренко , Дмитрий Тарасов , СБОРНАЯ РОССИИ
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