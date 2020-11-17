Россияне начали переводить Тарасову деньги

По ее словам, личные данные Тарасова были опубликованы в некоем Telegram-канале. Мошенники указали, что банковская карта футболиста привязана к номеру, и призвали переводить ему деньги, чтобы тот «начал платить алименты дочери». При этом авторы поста указали, что спортсмен задолжал своей первой жене Оксане Пономаренко 15 миллионов рублей.

Россияне стали переводить на счет футболиста небольшие суммы, сопровождая сообщениями с оскорблениями в его адрес. Супруга Тарасова в шутку возмутилась, почему от каждого приходило всего по 10 копеек и по рублю, если в сообщении речь шла о 15 миллионах. Также Костенко пожаловалась, что теперь телефон ее мужа разрывается от звонков, сообщений и денежных переводов.

Дмитрий Тарасов состоит в браке с моделью Анастасией Костенко с 2018 года, у пары две дочери. Также футболист был женат на Ольге Бузовой с 2012 по 2016 год. От первого брака с Оксаной Пономаренко у Тарасова есть дочь Ангелина.