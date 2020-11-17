«Как Дзюба познакомился с такой грязной шлюшкой?»

Известная телеведущая Дана Борисова в программе «Прямой эфир» Андрея Малахова на телеканале «Россия 1» высказалась о секс-скандале с участием нападающего сборной России и «Зенита» Артема Дзюбы.
Ранее в интернете распространили интимное видео, на котором Дзюба мастурбирует на камеру. При этом до сих пор неизвестно, каким именно образом оно оказалось в соцсетях. Многие СМИ приписали слив интимного видео Дзюбы блогерше Наталье Веретенниковой, хотя сама она опровергает эту информацию.
«У меня тоже очень много этих видео, — сказала Борисова у Малахова. — И их сливали! Тут я могу сказать, что нужны стальные нервы, как у меня после реабилитации. Я — терминатор. Слили, полюбовались — и ради бога.
Здесь еще вопрос безопасности. Как такой уважаемый мужчина познакомился с такой грязной шлюшкой? Таких — миллион! Надо иметь в виду, что сейчас таких блогерш-проституток в интернете реально миллион. Надо быть аккуратным и сто раз подумать…
А вообще я предлагаю не делать такую трагедию. Да, это секс-скандал. Но они были давным-давно и они будут. Билл Клинтон, Боня, Бузова, Волочкова… Все оторопели, но в итоге все остаются в плюсе».