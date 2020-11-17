Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Матч-центр
20 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Осасуна
Осасуна
23:00
Уэска Уэска
21 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Краснодар
Краснодар
14:00
Тамбов Тамбов
Ахмат
Ахмат
16:30
Зенит Зенит
Спартак М
Спартак М
19:00
Динамо М Динамо М
21 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леванте
Леванте
16:00
Эльче Эльче
Вильярреал
Вильярреал
18:15
Реал Мадрид Реал Мадрид
Севилья
Севилья
20:30
Сельта Сельта
21 ноября

Бундеслига

3 из 7
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
17:30
Штутгарт Штутгарт
Шальке-04
Шальке-04
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
Боруссия М
Боруссия М
17:30
Аугсбург Аугсбург
21 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
15:30
Челси Челси
Астон Вилла
Астон Вилла
18:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
20:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
22 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
ЦСКА
ЦСКА
14:00
Сочи Сочи
Ротор
Ротор
16:30
Урал Урал
Рубин
Рубин
19:00
Ростов Ростов
22 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эйбар
Эйбар
16:00
Хетафе Хетафе
Кадис
Кадис
18:15
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Гранада
Гранада
20:30
Вальядолид Вальядолид
22 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
17:30
Майнц Майнц
Кёльн
Кёльн
20:00
Унион Унион
22 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Фулхэм
Фулхэм
15:00
Эвертон Эвертон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
17:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
19:30
Арсенал Арсенал
23 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Уфа
Уфа
17:00
Химки Химки
23 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
23:00
Бетис Бетис
23 ноября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
20:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
23:00
Саутгемптон Саутгемптон

«Как Дзюба познакомился с такой грязной шлюшкой?» Дана Борисова — о секс-скандале футболиста сборной России 

Sport24 и ещё 2 7 часов назад
«Как Дзюба познакомился с такой грязной шлюшкой?»
Фото: Instagram
Известная телеведущая Дана Борисова в программе «Прямой эфир» Андрея Малахова на телеканале «Россия 1» высказалась о секс-скандале с участием нападающего сборной России и «Зенита» Артема Дзюбы.
Ранее в интернете распространили интимное видео, на котором Дзюба мастурбирует на камеру. При этом до сих пор неизвестно, каким именно образом оно оказалось в соцсетях. Многие СМИ приписали слив интимного видео Дзюбы блогерше Наталье Веретенниковой, хотя сама она опровергает эту информацию.

«У меня тоже очень много этих видео, — сказала Борисова у Малахова. — И их сливали! Тут я могу сказать, что нужны стальные нервы, как у меня после реабилитации. Я — терминатор. Слили, полюбовались — и ради бога.

Здесь еще вопрос безопасности. Как такой уважаемый мужчина познакомился с такой грязной шлюшкой? Таких — миллион! Надо иметь в виду, что сейчас таких блогерш-проституток в интернете реально миллион. Надо быть аккуратным и сто раз подумать…

А вообще я предлагаю не делать такую трагедию. Да, это секс-скандал. Но они были давным-давно и они будут. Билл Клинтон, Боня, Бузова, Волочкова… Все оторопели, но в итоге все остаются в плюсе».

«Это подло!» Волочкова расплакалась у Малахова
Видео дня. «Лестер» обыграл «Вулверхэмптон» в 8-м туре АПЛ
Sport24: последние новости
Павлюченко: «Карпин пришел и сказал, что я играть не буду, у «Спартака» есть Веллитон. Я сразу его понял» Павлюченко: «Карпин пришел и сказал, что я играть не буду, у «Спартака» есть Веллитон. Я сразу его понял» Ловчев: «Сборная России против Турции все три гола привезла себе» Ловчев: «Сборная России против Турции все три гола привезла себе» «Теперь вся Россия считает меня шлюхой». Девушка, которой приписали слив интимного видео Дзюбы, жалуется на угрозы «Теперь вся Россия считает меня шлюхой». Девушка, которой приписали слив интимного видео Дзюбы, жалуется на угрозы
Комментарии 34
Футбол , Андрей Малахов , Билл Клинтон , Дана Борисова , Наталья Веретенникова , Зенит , СБОРНАЯ РОССИИ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
00:13
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
Футбол
«Удерживал и насиловал»: скандал в премьер-лиге
02:32
«Удерживал и насиловал»: скандал в премьер-лиге
Футбол
Соперник сборной России может перебраться в АПЛ
02:02
Соперник сборной России может перебраться в АПЛ
Премьер-лига
«Спартак» поиздевался над Трампом
02:02
«Спартак» поиздевался над Трампом
Премьер-лига
«Боль повсюду»: легенда футбола не смог победить рак
02:02
«Боль повсюду»: легенда футбола не смог победить рак
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
Экс-вратарь ЦСКА предсказал судьбу Дзюбы
02:32
Экс-вратарь ЦСКА предсказал судьбу Дзюбы
Футбол
«Сердце остановилось прямо на вокзале»
00:52
«Сердце остановилось прямо на вокзале»
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение