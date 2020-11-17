Рамос хочет закончить карьеру в «Реале» 

Защитник сборной Испании Серхио Рамос хочет закончить профессиональную карьеру в мадридском "Реале" , сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По сообщению источника, Рамос просил продлить контрактное соглашение до 2023-го года, однако президент "Реала" Флорентино Перес предлагает защитнику контракт на один год. Напомним, что Рамос должен был выступить на пресс-конференции перед матчем Лиги Европы Испания — Германия и рассказать о ситуации с новым контрактом с мадридским клубом.

Однако защитник не пришел на мероприятие, потому что решил не делать заявлений перед важным матчем и не отвлекать партнеров по команде. После девяти туров испанской Ла Лиги мадридский "Реал" набрал 16 очков и расположился на четвертом месте в турнирной таблице. Ранее сообщалось, что Погба настоятельно посоветовали вернуться в "Ювентус".