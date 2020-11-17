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Руководитель тульского "Арсенала" Гурам Аджоев объяснил высказывание, сделанное после матча 12-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА (1:5), передает Sport24.

Напомним, что после игры с ЦСКА Аджоев раскритиковал работу арбитров и заявил, что ему "стыдно за весь российский футбол".

По словам руководителя, высказывание было вызвано рядом решений арбитров.

"Обратите внимание на количество скандалов с участием арбитров лиги. Нельзя замалчивать проблему и заниматься самообманом", — сказал он.

После 14 туров РПЛ "Арсенал" набрал 13 очков и расположился на 12-й строчке в турнирной таблице. Первое место занимает московский ЦСКА с 31 очком. Ранее сообщалось, что рэпер Кравц стал болельщиком футбольного клуба "Ростов".